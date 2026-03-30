ШІ повільно підсмажує Землю: у деяких місцях температура підвищується на 9,1°C

Науковці з'ясували, що центри обробки даних, які використовуються для навчання і роботи штучного інтелекту можуть підвищувати температуру навколишнього середовища на 9 градусів за Цельсієм.

Для вчених стало несподіванкою те, що дата-центри для ШІ призводять до нагрівання навколишньої поверхні нашої планети. При цьому температура підвищується на відстані до 10 км від центрів обробки даних. Понад 300 мільйонів людей вже відчувають підвищення температури і це може стати величезною проблемою, кажуть вчені, пише Фокус.

Центри обробки даних, побудовані для навчання і роботи ШІ, виділяють стільки тепла, що підвищують температуру навколишнього ґрунту, як з'ясували вчені з Кембриджського університету (Велика Британія). Ці дата-центри створюють "острови тепла" і підвищення температури навколишньої місцевості вже зачіпає сотні мільйонів людей.

За прогнозами експертів, до 2030 року кількість центрів оброблення даних, що будуються в усьому світі, значно зросте, і щонайменше половина з цих дата-центрів використовуватиметься для навчання і роботи ШІ.

За словами вчених, уже зараз дата-центри для ШІ споживають дуже багато енергії, і цей показник тільки зростатиме в найближчі роки. Як показує дослідження, робота дата-центрів також негативно впливає на навколишнє середовище — температура ґрунту зростає.

Учені провели супутникові вимірювання температури поверхні Землі за останні 20 років і зіставили їх із місцями розміщення більш ніж 8400 центрів обробки даних для ШІ по всьому світу. Розуміючи, що на температуру поверхні можуть впливати й інші чинники, дослідники вирішили зосередити свою увагу на дата-центрах, розташованих далеко від густонаселених районів.

Дослідження показало, що температура ґрунту підвищувалася в середньому на 2 градуси за Цельсієм протягом кількох місяців після початку роботи дата-центру для ШІ. У найекстремальніших випадках підвищення температури становило 9,1 градуса за Цельсієм.

Як показало дослідження, поверхня планети нагрівається в радіусі до 10 кілометрів від місця розташування дата-центру для ШІ.

Науковці кажуть, що отримані нами результати виявилися доволі несподіваними і це може стати величезною проблемою для людства.

Використовуючи дані про чисельність населення, вчені підрахували, що понад 340 мільйонів людей проживають у межах 10 кілометрів від центрів обробки даних, тобто в місцях, де температура ґрунту вища, ніж якби дата-центр не був побудований у цьому районі.

Як уже писав Фокус, штучний інтелект через рік складе останній іспит людства і вчені стануть непотрібні.

Під час написання матеріалу використано джерела: arXiv, New Scientist.