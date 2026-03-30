70 лет в небе: секретный самолет U-2 времен холодной войны прошел модернизацию (видео)

Легендарный самолет-разведчик Lockheed U-2 времен холодной войны получил новую жизнь благодаря модернизации системы AN/ALQ-221, предназначенной для защиты самолета от современных радаров и средств радиоэлектронной борьбы, пишет Фокус.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Компания BAE Systems выполнила обновление системы радиолокационного предупреждения и радиоэлектронной борьбы AN/ALQ-221 американского самолета-разведчика U-2, который эксплуатируется уже 70 лет. Эта система обеспечивает как ситуационную осведомленность самолета-разведчика, так и защиту от радаров и средств радиоэлектронной борьбы. Система была создана еще в 2004 году и с тех она модернизировалась несколько раз, как и сам секретный американский самолет.

Відео дня

Некоторые военные самолеты появляются и исчезают очень быстро, но другие используются в течение нескольких десятилетий. Секретный самолет-разведчик Lockheed U-2 поступил на вооружение в ВВС США в 1956 году и летает до сих пор.

Причина создания U-2 заключалась в том, что в 1950-х годах американцы реально не знали, какими военными возможностями обладает СССР. Переоборудованные американские бомбардировщики использовались для разведки советской территории, но они были уязвимы для систем ПВО.

Один из первых вариантов самолета U-2 Фото: New Atlas

Поэтому был создан самолет-разведчик U-2, который может летать на высоте более 21 000 метров, где как считалось, он будет невидим для советских радаров и недосягаем для систем ПВО. Самолет мог проникать глубоко в советское воздушное пространство и получать изображения военных объектов на территории СССР.

Изначально U-2 имел длину 19 метров, размах крыльев 21 метр и мог с помощью одного двигателя развивать скорость 659 км/ч. При этом дальность полета составляла 11 200 км. Теперь U-2 имеет совершенно новый двигатель, полностью переработанную кабину пилота, которая теперь включает в себя новый бортовой компьютер и цифровую панель с многофункциональными дисплеями, заменившую большинство аналоговых органов управления.

Важным фактором успеха и долговечности U-2 является его модульная конструкция, которая делает его относительно простым в модернизации. Современный U-2 имеет больший размах крыльев, он также заметно быстрее и имеет примерно в три раза большую дальность полета.

Самолеты U-2 используются как лаборатории для тестирования новых технологий в области связи, искусственного интеллекта и другого оборудования для истребителей Фото: New Atlas

Современный U-2 имеет нос, в котором размещена радиолокационная антенна бокового обзора, и пару огромных топливных баков под крыльями. Кроме того, имеется контейнер со спутниковой связью, позволяющий самолету загружать и выгружать огромные объемы данных.

Обновленная система AN/ALQ-221 ADS, которая помогает продлить срок службы U-2, улучшает возможности самолета-разведчика по противодействию новым радарам и системам радиоэлектронной борьбы, а также позволяя ему служить испытательным полигоном для технологий истребителей 6-го поколения.

Самолеты U-2 используются как лаборатории для тестирования новых технологий в области связи, искусственного интеллекта и другого оборудования для истребителей.

Общественность мало знала о самолете U-2 до печально известного инцидента с пилотом Гэри Пауэрсом в 1960 году, когда советские войска сбили U-2 на своей территории. Считалось, что самолет U-2 летает на такой большой высоте и имеет настолько малую радиолокационную заметность, что советские радары и системы ПВО не могут его обнаружить. Но оказалось, что это не так.

Пока что секретный самолет ВВС США продолжает выполнять миссии по всему мира и после очередного обновления U-2, возможно, будет использоваться еще пару десятилетий, а может и больше.

При написании материала использованы источники: New Atlas.