Місія "Артеміда-2" готується побити рекорд швидкості, встановлений 57 років тому (відео)

Екіпаж місії "Артеміда-2" вже побив рекорд віддаленості від Землі, але тепер він має увійти в атмосферу планети з найвищою швидкістю, досягнутою людиною.

Поточний рекорд найбільшої швидкості, з якою рухалася людина, було встановлено 26 травня 1969 року астронавтами місії NASA "Аполлон-10". Але вже 10 квітня екіпаж місії "Артеміда-2", який повертається з подорожі до Місяця, має побити цей рекорд, пише Фокус .

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Астронавти місії "Артеміда-2", Рід Вайзман, Віктор Гловер і Христина Кох із NASA, а також Джеремі Хансен із Канадського космічного агентства на космічному кораблі "Оріон" успішно завершили обліт Місяця і зараз повертаються додому. Астронавти 7 квітня перебували на найбільшій відстані від Землі — 406 771 км. Таким чином вони побили рекорд віддаленості від Землі, встановлений екіпажем місії "Аполлон-13" у 1970 році. Тепер екіпаж місії "Артеміда-2" готується побити ще один рекорд.

Відео дня

8 квітня космічний корабель увімкнув на 15 секунд свої двигуни, що дало змогу набрати швидкість і скорегувати траєкторію польоту до Землі.

Приблизно о 20.00 за місцевим часом у п'ятницю 10 квітня (це буде о 3 годині ранку 11 квітня за Києвом) астронавти мають приводнитися в Тихому океані біля берегів Каліфорнії. Хоча час посадки може змінитися і в NASA повідомлять більше подробиць про посадку пізніше. Відомо, що екіпаж має забрати корабель USS John P. Murtha, який уже вирушив до ймовірного місця посадки.

Під час входу в атмосферу Землі астронавти місії "Артеміда-2" рухатимуться швидше, ніж будь-хто з людей до них, зі швидкістю 40 000 км/год.

Досі рекорд найшвидшого руху людини належить астронавтам місії "Аполлон-10", встановлений 1969 року. Космічний корабель "Аполлон-10" увійшов в атмосферу Землі зі швидкістю 39 937 км/год.

Фотографія Місяця, яку зробили астронавти місії "Артеміда-2" Фото: solar-system

Цей політ навколо Місяця 57 років тому був репетицією перед першою в історії висадкою астронавтів на поверхню супутника Землі, що відбулася в липні 1969 року в рамках місії "Аполлон-11". Місія "Артеміда-2" — це також репетиція перед поверненням астронавтів NASA на Місяць, яке має відбутися 2028 року.

Наприкінці 2022 року космічний корабель "Оріон" під час місії "Артеміда-1", але без астронавтів на борту, облетів Місяць і увійшов в атмосферу Землі зі швидкістю 39 400 км/год. Таким чином рекорд місії "Аполлон-10" не був побитий.

При цьому минулого разу корабель "Оріон" використовував дещо іншу траєкторію входу в атмосферу Землі, ніж буде використана під час місії "Артеміда-2". У 2022 році "Оріон" використовував метод стрибкоподібного входу в атмосферу, що давало йому змогу знижувати швидкість.

Вважається, що метод стрибкоподібного входу в атмосферу спричинив додаткове навантаження на теплозахисний екран корабля і він потріскався через температуру в кілька тисяч градусів. Хоча астронавти були б у безпеці 2022 року, якби перебували на борту корабля "Оріон", NASA вирішило забезпечити більшу безпеку екіпажу місії "Артеміда-2", змінивши метод входу в атмосферу Землі.

Як уже писав Фокус, вчені з NASA не очікували того, що під час обльоту Місяця астронавти місії "Артеміда-2" зможуть побачити на зворотному боці супутника Землі яскраві спалахи світла.

Також Фокус писав про те, що над Європою помічено секретний дрон-невидимку США, який схожий на літак B-21.

Під час написання матеріалу використано джерела: NASA, IFLScience.