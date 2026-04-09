Схожий на літак B-21: над Європою помічено секретний дрон-невидимку США (відео)

У небі над Грецією місцеві жителі помітили секретний американський безпілотник-невидимку. Тобто він оснащений технологією стелс, що робить його практично невидимим для радарів противника. Безпілотник RQ-180, як вважають експерти, використовується для висотних операцій спостереження і розвідки з великою тривалістю польоту, пише Фокус.

Про безпілотник RQ-180 є мало інформації, адже це секретний проєкт, експерти кажуть, що цей дрон-невидимка був створений Scaled Composites, дочірньою компанією Northrop Grumman. Секретний американський дрон здатний проникати в сильно захищений повітряний простір противника.

На відміну від старіших розвідувальних безпілотників, RQ-180, як вважають експерти, використовує передові технології для того, щоб бути невидимим для радарів, і він схожий за зовнішнім виглядом на знаменитий бомбардувальник B-21. Конструкція крил дрона, можливо, допомагає йому уникати сучасних радіолокаційних систем і складних систем ППО.

Експерти вважають, що RQ-180 оснащений передовими приладами для радіоелектронної розвідки та отримання зображень з високою роздільною здатністю, що дає йому змогу збирати важливі дані про територію супротивника і його озброєння.

Передбачається, що цей дрон-невидимка надійшов на озброєння армії США в середині 2010-х років і відіграє важливу роль у підтримці розвідувальних можливостей США в районах, де традиційні безпілотники, як-от RQ-4 Global Hawk, можуть бути вразливими для виявлення.

Дуже великий безпілотник RQ-180 типу було вперше помічено в небі над авіабазою Лариса в однойменному місті в Греції. Там же базуються й американські безпілотники MQ-9 Reaper.

Експерти вважають, що RQ-180 здатний літати на дуже великих висотах, можливо, навіть вище 18 000 метрів, і залишатися в повітрі протягом приблизно 24 годин. Безпілотник залишається невидимим для радарів завдяки радіопоглинаючим матеріалам і покриттям, а також ретельному управлінню виділенням тепла та електронного випромінювання. Це ускладнює його виявлення.

Вважається, що на борту RQ-180 знаходяться складні прилади, здатні перехоплювати повідомлення, відстежувати радіолокаційне випромінювання і створювати детальну картину ворожої оборони.

Під час написання матеріалу використано джерела: Interesting Engineering.