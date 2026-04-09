Похож на самолет B-21: над Европой замечен секретный дрон-невидимка США (видео)

В небе над Грецией местные жители заметили секретный американский беспилотник-невидимку. То есть он оснащен технологией стелс, что делает его практически невидимым для радаров противника. Беспилотник RQ-180, как считают эксперты, используется для высотных операций наблюдения и разведки с большой продолжительностью полета, пишет Фокус.

О беспилотнике RQ-180 имеется мало информации, ведь это секретный проект, эксперты говорят, что этот дрон-невидимка был создан Scaled Composites, дочерней компанией Northrop Grumman. Секретный американский дрон способен проникать в сильно защищенное воздушное пространство противника.

В отличие от более старых разведывательных беспилотников, RQ-180, как полагают эксперты, использует передовые технологии для того, чтобы быть невидимым для радаров, и он похож по внешнему виду на знаменитый бомбардировщик B-21. Конструкция крыльев дрона, возможно, помогает ему избегать современных радиолокационных систем и сложных систем ПВО.

Эксперты считают, что RQ-180 оснащен передовыми приборами для радиоэлектронной разведки и получения изображений высокого разрешения, что позволяет ему собирать важные данные о территории противника и его вооружении.

Предполагается, что этот дрон-невидимка поступил на вооружение армии США в середине 2010-х годов и играет важную роль в поддержании разведывательных возможностей США в районах, где традиционные беспилотники, такие как RQ-4 Global Hawk, могут быть уязвимы для обнаружения.

Очень большой беспилотник RQ-180 типа был впервые замечен в небе над авиабазой Лариса в одноименном городе в Греции. Там же базируются и американские беспилотники MQ-9 Reaper.

Эксперты считают, что RQ-180 способен летать на очень больших высотах, возможно, даже выше 18 000 метров, и оставаться в воздухе в течение примерно 24 часов. Бепилотник остается невидимым для радаров благодаря радиопоглощающим материалам и покрытиям, а также тщательному управлению выделением тепла и электронного излучения. Это затрудняет его обнаружение.

Считается, что на борту RQ-180 находятся сложные приборы, способные перехватывать сообщения, отслеживать радиолокационное излучение и создавать подробную картину вражеской обороны.

При написании материала использованы источники: Interesting Engineering.