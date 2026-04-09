Миссия "Артемида-2" готовится побить рекорд скорости, установленный 57 лет назад (видео)

Экипаж миссии “Артемида-2” уже побил рекорд удаленности от Земли, но теперь он должен войти в атмосферу планеты с самой высокой скоростью, достигнутой человеком.

Текущий рекорд самой большой скорости, с которой двигался человек, был установлен 26 мая 1969 года астронавтами миссии NASA "Аполлон-10". Но уже 10 апреля экипаж миссии "Артемида-2", который возвращается из путешествия к Луне, должен побить этот рекорд, пишет Фокус.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В конце 2022 года космический корабль "Орион" во время миссии "Артемида-1", но без астронавтов на борту, облетел Луну и вошел в атмосферу Земли со скоростью 39 400 км/час

Астронавты миссии "Артемида-2", Рид Уайзман, Виктор Гловер и Кристина Кох из NASA, а также Джереми Хансен из Канадского космического агентства на космическом корабле "Орион" успешно завершили облет Луны и сейчас возвращаются домой. Астронавты 7 апреля находились на самом большом расстоянии от Земли — 406 771 км. Таким образом они побили рекорд удаленности от Земли, установленный экипажем миссии "Аполлон-13" в 1970 году. Теперь экипаж миссии "Артемида-2" готовится побить еще один рекорд.

Відео дня

8 апреля космический корабль включил на 15 секунд свои двигатели, что позволило набрать скорость и скорректировать траекторию полета к Земле.

Примерно в 20.00 по местному времени в пятницу 10 апреля (это будет 3 часа утра 11 апреля по Киеву) астронавты должны приводниться в Тихом океане у берегов Калифорнии. Хотя время посадки может измениться и в NASA сообщат больше подробностей о посадке позже. Известно, что экипаж должен забрать корабль USS John P. Murtha, который уже отправился к предполагаемому месту посадки.

Во время входа в атмосферу Земли астронавты миссии "Артемида-2" будут двигаться быстрее, чем кто-либо из людей до них, со скоростью 40 000 км/час.

До сих пор рекорд самого быстрого движения человека принадлежит астронавтам миссии "Аполлон-10", установленный в 1969 году. Космический корабль "Аполлон-10" вошел в атмосферу Земли со скоростью 39 937 км/час.

Фотография Луны, которую сделали астронавты миссии "Артемида-2" Фото: NASA

Этот полет вокруг Луны 57 лет назад был репетицией перед первой в истории высадкой астронавтов на поверхность спутника Земли, которая состоялась в июле 1969 года в рамках миссии "Аполлон-11". Миссия "Артемида-2" – это также репетиция перед возвращением астронавтов NASA на Луну, которое должно состоятся в 2028 году.

В конце 2022 года космический корабль "Орион" во время миссии "Артемида-1", но без астронавтов на борту, облетел Луну и вошел в атмосферу Земли со скоростью 39 400 км/час. Таким образом рекорд миссии "Аполлон-10" не был побит.

При этом в прошлый раз корабль "Орион" использовал несколько иную траекторию входа в атмосферу Земли, чем будет использована во время миссии "Артемида-2". В 2022 году "Орион" использовал метод скачкообразного входа в атмосферу, что позволяло ему снижать скорость.

Считается, что метод скачкообразного входа в атмосферу вызвал дополнительную нагрузку на теплозащитный экран корабля и он потрескался из-за температуры в несколько тысяч градусов. Хотя астронавты были бы в безопасности в 2022 году, если бы находились на борту корабля "Орион", NASA решило обеспечить большую безопасность экипажа миссии "Артемида-2", изменив метод входа в атмосферу Земли.

Как уже писал Фокус, ученые из NASA не ожидали того, что во время облета Луны астронавты миссии "Артемида-2" смогут увидеть на обратной стороне спутника Земли яркие вспышки света.

Также Фокус писал о том, что над Европой замечен секретный дрон-невидимка США, который похож на самолет B-21.

При написании материала использованы источники: NASA, IFLScience.