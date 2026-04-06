Заменит Minuteman III: в США началось строительство шахт для новых ядерных ракет (фото)

Хотя новая межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) с ядерной боеголовкой LGM-35A Sentinel еще не поступила на вооружение, уже началось строительство первой шахты для ее размещения.

Компания Northrop Grumman разрабатывает новую МБР с ядерной боеголовкой LGM-35A Sentinel для ВВС США. Она должна поступить на вооружение в начале 2030-х годов и заменить ядерную ракету Minuteman III. Но для новых ракет нужны шахты, а потому компания Northrop Grumman вместе со строительной компанией Bechtel 27 марта 2026 года начала строительство шахты для новой ядерной ракеты США. Всего планируется построить 450 таких шахт, но ракет будет на 50 меньше и для этого есть причины, пишет Фокус.

Стратегия ядерного сдерживания США основана на трех столпах: самолеты-бомбардировщики, подводные лодки и наземные ракетные комплексы. Наличие трех различных способов запуска ядерного оружия делает крайне маловероятным, что противник сможет предотвратить массированный ответный удар, нанеся внезапный ядерный удар по США.

С 1970 года наземный потенциал ядерного сдерживания США в основном состоял из 550 ракет LGM-30 Minuteman III, из которых 400 остаются на вооружении при имеющихся 450 шахтах, которые расположены в штатах Вайоминг, Северная Дакота и Монтана. Но эти шахты уже устарели и их техническое обслуживание является сложной задачей.

Поэтому ВВС США заказало строительство новых шахт для новых ядерных ракет LGM-35A Sentinel, которые должны поступить на вооружение в начале 2030-х годов. При этом первые летные испытания этих ядреных ракет должны начаться в 2027 году. Строительство первой шахты началось 27 марта этого года.

На вооружение армии США должны поступить 400 ядерных ракет LGM-35A Sentinel. При это будет построено 450 новых ракетных шахт в тех же штатах, где находятся шахты для Minuteman III. Как ив случае с этой межконтинентальной баллистической ракетой, разница в количестве между МБР LGM-35A Sentinel и шахтами связана с условиями договора о ядреной оружии и требованиями к испытательным полетам.

Изначально ВВС США планировали использовать для размещения LGM-35A Sentinel существующие шахты для Minuteman III, но оказалось, что они не подходят по размеру, а также их сложно ремонтировать. Еще одна проблема связна с тем, что эти шахты оснащены устаревшей электроникой и старыми система связи. Модернизация таких шахт была признана экономически невыгодной, ведь нужно будет внести много структурных изменений.

Первая шахта для LGM-35A Sentinel, которая является прототипом, на основе которого будут построены новые 450 ракетных шахт, строится в штате Юта. Новая ракетная шахта имеет модульную конструкцию, что упрощает ее строительство. Также эта конструкция позволяет быстрее проводить ремонт ракетной шахты и упрощает ее модернизацию. Шахта будет оборудована современной электроникой с защищенной оптоволоконной связью.

При написании материала использованы источники: New Atlas.