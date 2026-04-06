Замінить Minuteman III: у США почалося будівництво шахт для нових ядерних ракет (фото)

Хоча нова міжконтинентальна балістична ракета (МБР) з ядерною боєголовкою LGM-35A Sentinel ще не надійшла на озброєння, вже почалося будівництво першої шахти для її розміщення.

Компанія Northrop Grumman розробляє нову МБР з ядерною боєголовкою LGM-35A Sentinel для ВПС США. Вона має надійти на озброєння на початку 2030-х років і замінити ядерну ракету Minuteman III. Але для нових ракет потрібні шахти, а тому компанія Northrop Grumman разом із будівельною компанією Bechtel 27 березня 2026 року розпочала будівництво шахти для нової ядерної ракети США. Загалом планується побудувати 450 таких шахт, але ракет буде на 50 менше і для цього є причини, пише Фокус.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Відео дня

Стратегія ядерного стримування США заснована на трьох стовпах: літаки-бомбардувальники, підводні човни і наземні ракетні комплекси. Наявність трьох різних способів запуску ядерної зброї робить вкрай малоймовірним, що противник зможе запобігти масованому удару у відповідь, завдавши раптового ядерного удару по США.

З 1970 року наземний потенціал ядерного стримування США здебільшого складався з 550 ракет LGM-30 Minuteman III, з яких 400 залишаються на озброєнні при наявних 450 шахтах, що розташовані в штатах Вайомінг, Північна Дакота і Монтана. Але ці шахти вже застаріли і їхнє технічне обслуговування є складним завданням.

Шахта для ядерної ракети LGM-35A Sentinel. Проект Фото: New Atlas

Тому ВПС США замовило будівництво нових шахт для нових ядерних ракет LGM-35A Sentinel, які мають надійти на озброєння на початку 2030-х років. При цьому перші льотні випробування цих ядерних ракет мають розпочатися у 2027 році. Будівництво першої шахти почалося 27 березня цього року.

На озброєння армії США мають надійти 400 ядерних ракет LGM-35A Sentinel. При цьому буде побудовано 450 нових ракетних шахт у тих самих штатах, де розташовані шахти для Minuteman III. Як і у випадку з цією міжконтинентальною балістичною ракетою, різниця в кількості між МБР LGM-35A Sentinel і шахтами пов'язана з умовами договору про ядрену зброю і вимогами до випробувальних польотів.

Ядерна ракета LGM-35A Sentinel Фото: New Atlas

Спочатку ВПС США планували використовувати для розміщення LGM-35A Sentinel наявні шахти для Minuteman III, але виявилося, що вони не підходять за розміром, а також їх складно ремонтувати. Ще одна проблема пов'язана з тим, що ці шахти оснащені застарілою електронікою і старими системами зв'язку. Модернізація таких шахт була визнана економічно невигідною, адже потрібно буде внести багато структурних змін.

Перша шахта для LGM-35A Sentinel, яка є прототипом, на основі якого будуть побудовані нові 450 ракетних шахт, будується в штаті Юта. Нова ракетна шахта має модульну конструкцію, що спрощує її будівництво. Також ця конструкція дає змогу швидше проводити ремонт ракетної шахти та спрощує її модернізацію. Шахта буде обладнана сучасною електронікою із захищеним оптоволоконним зв'язком.

Під час написання матеріалу використано джерела: New Atlas.