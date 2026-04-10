США підірвали ядерну бомбу в космосі: третина супутників вийшли з ладу (відео)

Унаслідок вибуху ядерної бомби на висоті 400 км над поверхнею Землі сталася масштабна катастрофа.

У 1962 році США вирішили провести випробування ядерної зброї в космосі. Короткостроковий результат був вражаючим видовищем, але наслідки були настільки жахливими, що ці випробування були заборонені в усьому світі і з тих пір не проводяться, пише Фокус.

Операція "Акваріум" — це серія випробувань ядерної зброї, проведених у 1962 році, під час яких США підірвали кілька ядерних бомб високо в атмосфері над Тихим океаном. Метою операції було визначити, як висотні ядерні вибухи впливають на радіозв'язок, радари і супутники.

У рамках операції всі ракети з ядерними боєголовками мали запускатися з острова Джонстон, що входить до складу атола Джонстон, який є групою островів у Тихому океані приблизно за 1300 кілометрів на північний захід від Гаваїв.

Найбільш сумнозвісним висотним випробуванням ядерної зброї було випробування під назвою Starfish Prime. 9 липня 1962 року ракета "Тор" вивела на низьку навколоземну орбіту ядерну боєголовку потужністю 1,4 мегатонни. Вона вибухнула на висоті 400 кілометрів над поверхнею Землі, тобто значно вище за лінію Кармана, яка розташована на висоті 100 кілометрів і є офіційною межею, де починається космос.

Практично повна відсутність повітря на цій висоті не призвела до утворення класичного ядерного гриба та ударної хвилі. Замість цього ядерна бомба вивільнила свою енергію у вигляді сильного електромагнітного випромінювання і високошвидкісної плазми, що призвело до створення величезної кулі зі світла. При цьому це світлове шоу виникло в повній тиші.

За кілька секунд після вибуху небо над Тихим океаном наповнилося неприродним світінням, яке було певною мірою схоже на полярне сяйво. Наслідки вибуху були жахливими. Під впливом електромагнітного випромінювання від вибуху вийшли з ладу сотні вуличних ліхтарів, телевізори, радіоприймачі та інша електроніка на Гаваях, а також було завдано значної шкоди електропостачанню і телефонному зв'язку.

Цей ядерний вибух вплинув і на космічні апарати. Третина супутників на орбіті була виведена з ладу через радіаційне випромінювання. До їх числа входив перший у світі комерційний супутник зв'язку, Telstar 1. Масштаб збитку тим більше вражає, якщо врахувати, що на той час на орбіті перебувало всього 22 супутники. Сьогодні їх понад 15 000.

Якби зараз стався такий ядерний вибух у космосі, то наслідки були б жахливими: GPS та інші навігаційні системи вийшли б із ладу, фінансові системи, що залежать від супутникової синхронізації, завалилися б, прогнозування погоди стало б неможливим, і зник би зв'язок у всьому світі.

У рамках операції "Акваріум" також сталася наземна катастрофа. 25 липня 1962 року під час випробування Bluegill Prime ракета "Тор" з ядерною боєголовкою вибухнула на суходолі, і островом Джонстон розлетівся плутоній та інші небезпечні забруднювальні речовини.

Хороша новина полягає в тому, що світ виніс уроки з помилок цієї операції. США і СРСР уклали в серпні 1963 року Договір про обмеження ядерних випробувань, що забороняє ядерні вибухи в атмосфері, під водою і в космосі. За цим послідував Договір про космос 1967 року, який ще більше обмежив розгортання і використання ядерної зброї в космосі.

Під час написання матеріалу використано джерела: IFLScience.