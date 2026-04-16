"Космічний Перл-Гарбор": РФ хоче розмістити на орбіті Землі ядерну зброю, — The Times

Росія планує розмістити в космосі ядерну зброю, яка в разі підриву може спричинити глобальний хаос, вивівши з ладу 80% супутників.

Таким чином росіяни можуть влаштувати "космічний Перл-Гарбор", заявив в коментарі The Times голова Космічного командування США Стівен Вайтінг.

"Росія залишається високорозвиненою космічною державою і продовжує інвестувати в протикосмічну зброю. Вони планують вивести на орбіту ядерну протисупутникову зброю, яка становитиме загрозу для всіх супутників на низькій навколоземній орбіті", — розповів Вайтінг.

За його словами, Америка "дуже стурбована" планами Кремля, які є частиною посилення агресії в космосі, що спостерігається від початку війни в Україні.

Журналісти зазначили, що ядерний вибух на низькій орбіті Землі (відстань від від 480 до 1930 км над поверхнею планети, — ред.) може знищити та зрештою пошкодити до 10 000 або 80% від загальної кількості супутників в космосі.

Окрім нищівного удару по військовій розвідці та системах наведення, підрив цієї зброї виведе з ладу значну частину світових цивільних супутникових комунікацій для інтернету та мобільних телефонів, а також послуг GPS, що і називають "космічним Перл-Гарбором".

"Проблема з перешкоджанням роботі GPS полягає в тому, що це робиться таким чином, що впливає на цивільну авіацію у Східній та Південній Європі. Коли ми наражаємо на небезпеку цивільні літаки, повні громадян, які просто намагаються поїхати у справах або на відпочинок, це надзвичайно проблематично. Ми не хочемо, щоб це стало нормою", — пояснив Вайтінг.

Він також підкреслив, що за останнє десятиліття космічна сфера кардинально змінилася, проте найбільшим конкурентом США у космосі залишається Китай, а не Росія.

Генерал наголосив, що наступна велика війна, ймовірно, розпочнеться саме в космосі.

