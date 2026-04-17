Росія запустила в космос ракету "Союз" з військовими супутниками: що відомо

У ніч на 17 квітня росіяни здійснили запуск ракети-носія "Союз-2.1б" з військовими супутниками.

Пуск ракети відбувся з військового аеродрому "Плесецьк" в Архангельській області Росії. Про це близько 03:00 години повідомило російське видання "Интерфакс" з посиланням на дані Міністерства оборони РФ.

"Бойовим розрахунком космічних військ Повітряно-космічних сил було здійснено запуск ракети-носія середнього класу "Союз-2.1б" з космічними апаратами, запущеними в інтересах Міністерства оборони Росії", — йдеться у повідомленні.

Російське Міноборони заявляє, що старт відбувся "у штатному режимі". Зазначається, що ракета "взята на супровід засобами наземного вимірювального комплексу космодрому".

Попередній подібний запуск РФ здійснила з Плесецька 3 квітня. Російське ЗМІ "РИА Новости" писало, що Міноборони РФ запустило ракету "Союз-2.1а", яка також вивела військовий супутник.

24 березня видання Defence Express писало про "тривожний дзвіночок", оскільки російська компанія "Бюро 1440" повідомила про запуск космічною ракетою "Союз 2.1б" на низьку навколоземну орбіту першої партії з 16 супутників угрупування "Рассвет". Вони призначені для створення мережі супутникового зв’язку Starlink, доступу до якої росіян позбавили.

Аналітики вважають подібні дії першим серйозним кроком росіян до створення повноцінного аналога Starlink. Повідомлялося, що "Бюро 1440" планує до кінця 2027 року вивести на орбіту близько 300 таких супутників, що потребуватимуть 19 запусків ракет "Союз 2.1б". До 2035 року компанія хоче розгорнути 900 таких супутників.

16 квітня видання The Times повідомляло, що РФ хоче розмістити на орбіті Землі ядерну зброю.

Нагадаємо, у березні видання Texty писало, що територію України сканують десятки разів на добу: РФ вивела на орбіту сотні супутників.