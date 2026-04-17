"Перл-Гарбор у космосі": США попереджають, що Путін готується до ядерної атаки на супутники

Генерал Стівен Вайтінг, глава Космічного командування США, заявив, що адміністрація Дональда Трампа "дуже стурбована" планами Кремля. Адже атака на супутники занурить весь світ у хаос.

"Вони подумують про розміщення на орбіті ядерної протисупутникової зброї, яка поставить під загрозу всі супутники на низькій навколоземній орбіті, і це був би результат, який ми просто не можемо допустити", — заявив глава Космічного командування США і зазначив, що Росія залишається розвиненою космічною державою і продовжує інвестувати в протикосмічну зброю, пише Daily Mail.

На запитання про те, чому Росія хоче розмістити ядерну зброю в космосі, він відповів: "З російського погляду, вони дивляться на Сполучені Штати, на НАТО і бачать там перевагу у звичайних озброєннях", а тому нові способи атак на США і країни НАТО, такі, як нейтралізація їхніх космічних можливостей, допомагають їм зрівняти шанси на полі бою. І атака в космосі буде схожа на атаку на Перл-Харбор під час Другої світової війни.

Якщо це правда, то це буде серйозним порушенням Договору про космічний простір, учасником якого є Росія.

Це також стало б останнім кроком у розвитку російської стратегії посилення агресії в космосі, яка, за словами Вайтінга, охоплює "постійне придушення супутникового зв'язку і GPS" у таких масштабах, що це ставить під загрозу "цивільні авіалайнери".

У світлі посилення агресії Росії глави ЄС і НАТО сьогодні обговорили зусилля з нарощування європейських озброєнь, тоді як президент США Дональд Трамп висловив сумнів у прихильності Вашингтона до трансатлантичного альянсу.

"Нам потрібно більше інвестувати, більше виробляти і робити і те, і інше швидше", — повідомила глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн після зустрічі з главою НАТО Марком Рютте.

Європейські країни докладають усіх зусиль для зміцнення своїх збройних сил в умовах війни Росії проти України і тиску з боку Трампа.

Побоювання щодо ролі Вашингтона в НАТО посилилися після того, як непостійний президент США пригрозив вийти з альянсу на знак протесту проти реакції Європи на його війну в Ірані.

Минулого року союзники по НАТО пообіцяли збільшити основні витрати на оборону до 3,5% ВВП, щоб пом'якшити критику Трампа про те, що Європа витрачає на оборону недостатньо.

Однак продовжують надходити скарги на те, що європейська оборонна промисловість не встигає за темпами розвитку і не в змозі задовольнити нові, вищі вимоги, незважаючи на низку ініціатив з боку ЄС.

Представники НАТО заявляють, що питання промислового виробництва стане однією з центральних тем майбутнього саміту альянсу в Анкарі.

Рютте, який минулого тижня провів переговори з Трампом у Вашингтоні, вже повідомив, що "сильніша Європа означає сильніше НАТО".

Нагадаємо, в ніч на 17 квітня росіяни здійснили запуск ракети-носія "Союз-2.1б" із військовими супутниками. Пуск ракети відбувся з військового аеродрому "Плесецьк" в Архангельській області.

А російський пропагандист Володимир Соловйов погрожував підірвати ядерну бомбу в космосі, щоб знищити ворожі супутники, як і супутники Ілона Маска.