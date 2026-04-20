Посреди ночи: кортеж Путина якобы срочно поехал в Кремль, — соцсети (видео)
В ночь на 20 апреля в Москве заметили, как якобы кортеж российского президента Владимира Путина срочно отправился в Кремль.
Кадры с якобы срочной поездкой кортежа главы Кремля выложили российские Telegram-каналы.
На кадрах, которые снял очевидец, видно, как несколько автомобилей стремительно пролетели по московским улицам. Это заметили уже после полуночи, около 00:10 часов, судя по времени, когда видеоролик начали распространять в сети.
Неизвестно, с чем может быть связан такой внезапный визит российского диктатора в Кремль. Стоит добавить, что пока нет никаких подтверждений, что кадры в сети были сняты именно сегодня. Каких-либо официальных заявлений со стороны российских властей или средств массовой информации по этому поводу не предоставляли.
Также нет точной информации о том, что автомобили на кадрах действительно принадлежат к кортежу главы Кремля.
Напомним, 19 апреля глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью "Укринформу" рассказал, что Украина обратилась к Турции относительно организации встречи Владимира Зеленского с Владимиром Путиным.
Ранее российский провластный блогер Илья Ремесло провел месяц в психиатрической больнице из-за того, что назвал Путина "вором".