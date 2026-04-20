Посеред ночі: кортеж Путіна нібито терміново поїхав до Кремля, — соцмережі (відео)

У ніч на 20 квітня у Москві помітили, як нібито кортеж російського президента Володимира Путіна терміново відправився у Кремль.

Кадри із нібито терміновою поїздкою кортежу глави Кремля виклали російські Telegram-канали.

На кадрах, які зняв очевидець, видно, як кілька автомобілів стрімко пролетіли московськими вулицями. Це помітили вже після опівночі, близько 00:10 години, судячи з часу, коли відеоролик почали поширювати у мережі.

Невідомо, із чим може бути пов'язаний такий раптовий візит російського диктатора до Кремля. Варто додати, що наразі немає жодних підтверджень, що кадри у мережі були відзняті саме сьогодні. Будь-яких офіційних заяв з боку російської влади чи засобів масової інформації з цього приводу не надавали.

Також немає точної інформації про те, що автомобілі на кадрах дійсно належать до кортежу глави Кремля.

Нагадаємо, 19 квітня глава Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга в інтерв’ю "Укрінформу" розповів, що Україна звернулася до Туреччини щодо організації зустрічі Володимира Зеленського з Володимиром Путіним.

Раніше російський провладний блогер Ілля Ремесло провів місяць у психіатричній лікарні через те, що назвав Путіна "злодієм".