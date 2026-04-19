Зустріч Зеленського і Путіна: Україна звернулася до Туреччини щодо організації, – Сибіга

Україна запропонувала Туреччині розглянути можливість організації зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Київ вже звернувся до Анкари щодо зустрічі Зеленського та Путіна з можливою участю президентів Ердогана та Трампа. Про це сказав глава Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга в інтерв’ю "Укрінформу".

Міністр закордонних справ України зазначив, що турецька дипломатія працює на високому рівні як формально, так і за лаштунками. За його словами Україні варто використовувати цей потенціал адже Туреччина також зацікавлена у припиненні російської агресії.

Сибіга наголосив, що Київ сподівається на роль Туреччини у прискоренні мирного процесу. Наразі Анкара вже отримала пропозицію розглянути можливість організації перемовин України та Росії на рівні президентів.

"Єдине, що зараз Путін переховується. А український президент до такої зустрічі готовий. Ми хочемо закінчити цю війну. У нас є дієві пропозиції", — додав глава МЗС України.

Нагадаємо, раніше Сибіга повідомив, що Зеленський готовий зустрітися з Путіним, зазначивши, що це може статися в Туреччині.

Водночас голова МЗС Росії Сергій Лавров нещодавно заявив, що перемовини з Україною наразі не входять до пріоритетів Москви.