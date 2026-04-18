Відновлення перемовин з Україною не входить в пріоритети Росії, — Лавров

Росія наразі не планує відновлювати перемовини з Україною, це не входить до пріоритетів Москви. Водночас у Кремлі не розглядають варіант з тим, щоб розглянути запит на перемовини, якщо такий надійде.

Про це заявив голова МЗС Росії Сергій Лавров, повідомило державне видання "РИА Новости".

За його словами, питання відновлень перемовин щодо завершення війни наразі не є пріоритетним для Росії.

Окремо він пожартував над країнами, які допомагають Україні, та мають умовну назву "коаліція охочих".

"Вони вигадали цю назву. Але зараз вони більше схожі на "коаліцію бажаючих здаватися справжніми". Але в мене таке враження, що скоро все перетвориться на коаліцію "відбажавших", — заявив Лавров.

Заяви Лаврова щодо Європи

Лавров заявив, що в європейських країнах нібито обговорюють питання створення нового військового блоку, до якого має увійти Україна. Водночас голова МЗС РФ вважає, що цей блок буде агресивним.

Окремо він заявив про те, що в Німеччині та Фінляндії відверто зароджується філософія нацизма. Крім того, за словами Лаврова, Британія теж "завжди була недалека від цих ідей".

Заяви Лаврова щодо США

Російський міністр прокоментував війну між США та Іраном. Він стверджує, що однією з цілей Вашингтона для проведення військової операції було взяти під контроль нафту, яка проходить через Ормузьку протоку.

Водночас Лавров заявив, що навіть попри розбіжності з адміністрацією президента США Дональда Трампа щодо низки питань та санкцій, Росія готова до діалогу щодо того, як у Вашингтоні бачать майбутнє економічних відносин із Москвою.

Нагадаємо, що 17 квітня голова МЗС України Андрій Сибіга заявив про те, що президент Володимир Зеленський готовий зустрітися з кремлівським диктатором Володимиром Путіним. Така зустріч може відбутися за участі двох інших світових лідерів — турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана та американського Дональда Трампа.

Переговори про закінчення російсько-української війни

19 березня президент України Володимир Зеленський оголосив про відновлення переговорного процесу щодо завершення війни та повідомив про підготовку нової зустрічі української делегації зі США найближчим часом.

20 березня речник російського президента Дмитро Пєсков повідомляв, що переговори між Києвом та Вашингтоном відбудуться у США без участі РФ. Утім, у Кремлі, зазначив він, сподіваються на поновлення переговорів у тристоронньому форматі вже найближчим часом.

25 березня помічник російського президента Юрій Ушаков розповів, що Сполучені Штати Америки поінформували РФ про хід переговорів, які пройшли у Флориді.

Володимир Зеленський тоді ж заявляв про важливу умову США щодо гарантій безпеки в обмін на поступки на Донбасі. За його словами, Вашингтон нібито готовий узгодити гарантії після виведення українських військ із регіону.

Натомість держсекретар Марко Рубіо спростував слова Володимира Зеленського про обов'язкову вимогу виведення українських військ з території Донбасу.