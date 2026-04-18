Возобновление переговоров с Украиной не входит в приоритеты России, — Лавров

Россия пока не планирует возобновлять переговоры с Украиной, это не входит в приоритеты Москвы. В то же время в Кремле не рассматривают вариант с тем, чтобы рассмотреть запрос на переговоры, если такой поступит.

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, сообщило государственное издание "РИА Новости".

По его словам, вопрос возобновления переговоров по завершению войны пока не является приоритетным для России.

Отдельно он пошутил над странами, которые помогают Украине, и имеют условное название "коалиция желающих".

"Они придумали это название. Но сейчас они больше похожи на "коалицию желающих казаться настоящими". Но у меня такое впечатление, что скоро все превратится в коалицию "отбажавших", — заявил Лавров.

Заявления Лаврова по Европе

Лавров заявил, что в европейских странах якобы обсуждают вопрос создания нового военного блока, в который должна войти Украина. При этом глава МИД РФ считает, что этот блок будет агрессивным.

Отдельно он заявил о том, что в Германии и Финляндии откровенно зарождается философия нацизма. Кроме того, по словам Лаврова, Британия тоже "всегда была недалека от этих идей".

Заявления Лаврова в отношении США

Российский министр прокомментировал войну между США и Ираном. Он утверждает, что одной из целей Вашингтона для проведения военной операции было взять под контроль нефть, которая проходит через Ормузский пролив.

В то же время Лавров заявил, что даже несмотря на разногласия с администрацией президента США Дональда Трампа по ряду вопросов и санкций, Россия готова к диалогу относительно того, как в Вашингтоне видят будущее экономических отношений с Москвой.

Напомним, что 17 апреля глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о том, что президент Владимир Зеленский готов встретиться с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Такая встреча может состояться при участии двух других мировых лидеров — турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана и американского Дональда Трампа.

Переговоры об окончании российско-украинской войны

19 марта президент Украины Владимир Зеленский объявил о возобновлении переговорного процесса по завершению войны и сообщил о подготовке новой встречи украинской делегации с США в ближайшее время.

20 марта спикер российского президента Дмитрий Песков сообщал, что переговоры между Киевом и Вашингтоном пройдут в США без участия РФ. Впрочем, в Кремле, отметил он, надеются на возобновление переговоров в трехстороннем формате уже в ближайшее время.

25 марта помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал, что Соединенные Штаты Америки проинформировали РФ о ходе переговоров, которые прошли во Флориде.

Владимир Зеленский тогда же заявлял о важном условии США относительно гарантий безопасности в обмен на уступки на Донбассе. По его словам, Вашингтон якобы готов согласовать гарантии после вывода украинских войск из региона.

Зато госсекретарь Марко Рубио опроверг слова Владимира Зеленского об обязательном требовании вывода украинских войск с территории Донбасса.