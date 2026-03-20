РФ не будет участвовать: спикер Путина сделал новое заявление о переговорах с США и Украиной

Представитель российского президента сообщил, что переговоры, которые должны состояться 21 марта в США, "контакты украинцев с американцами". Поэтому они пройдут без участия РФ.

Дмитрий Песков также добавил, что в Кремле надеются на возобновление переговоров в трехстороннем формате уже в ближайшее время. Но пока не известно, где они пройдут, его слова цитирует российское аненство ТАСС

"РФ надеется в ближайшей перспективе продолжить трехсторонние переговоры по Украине, нынешняя пауза — временная. Но пока нет ясности относительно возможного места следующего раунда трехсторонних переговоров по Украине", — сказал Песков.

Кроме того, российский представитель назвал условие по "энергетическому перемирию".

"Киевский режим должен "без каких-либо условий" прекратить попытки ударов по компрессорным станциям. Он также должен без каких-либо условий прекратить энергетический шантаж других стран, в том числе и стран — членов Евросоюза", — сказал Песков.

Відео дня

19 марта российский гигант "Газпром" заявил об атаке 26 украинских беспилотников на компрессорные станции, которые экспортируют газ по "Турецкому" и "Голубому" потокам. В компании добавили, что якобы все атаки дронов отбили и поражений объектов газового гиганта нет.

По словам россиян целями атак стали, компрессорная станция "Русская", где зафиксированы попытки удара 22 беспилотными воздушными средствами, а также компрессорная станция "Казацкая" — 3 БПЗ, и "Береговая" — 1 БПЗ".

Также 19 марта Песков сказал, почему остановились новые трехсторонние переговоры по окончанию войны в Украине. По его словам, пауза в трехсторонних переговорах якобы "ситуативная". А Кремль рассчитывает, что трехсторонние переговоры продолжатся после согласования графиков всех сторон, прежде всего США. Его новое заявление цитирует российское агенство ТАСС