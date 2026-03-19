"Газпром" заявил об атаке украинских дронов на инфраструктуру: в Кремле предупреждают мир

В государственной корпорации "Газпром" заявили об атаке 26 украинских беспилотников на компрессорные станции, которые экспортируют газ по "Турецкому" и "Голубому" потокам.

В компании добавляют, что якобы все атаки дронов отбили и поражений объектов газового гиганта нет. Об этом сообщает"Газпром" в своем Телеграм-канале.

"17-19 марта происходит эскалация атак на объекты критически важной инфраструктуры, обеспечивающей экспортные поставки газа по газопроводам "Турецкий поток" и "Голубой поток". В частности, по компрессорной станции "Русская" зафиксированы попытки удара 22 беспилотными воздушными средствами, по компрессорной станции "Казацкая" — 3 БПЗ, по компрессорной станции "Береговая" — 1 БПЗ".

Зато пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что атаки на компрессорные станции "Газпрома" могут "еще больше дестабилизировать обстановку в мире", цитирует его заявление издание ТАСС.

"Киевский режим накануне продолжал и усиливал попытки ударов беспилотниками по компрессорным станциям, которые обеспечивают работу "Турецкого" и "Голубого" потоков. В условиях, когда мировые энергетические рынки чувствуют себя, мягко говоря, дискомфортно, такие безответственные бездумные действия киевского режима способны еще больше дестабилизировать обстановку не только в регионе, но и во всем мире", — предупредил Песков.

Взрывы в России

18 марта, ночью, в Краснодаре было шумно из-за атаки дронов, а на месте инцидента заметили задымление, пожар и повреждения домов, заявили росСМИ. При этом минимум две точки удара расположены рядом с аэродромом, на котором посреди жилой застройки дислоцируются военные самолеты ВС РФ.

16 марта Фокус писал об атаке 200 дронов, которые угрожали Москве. Атака началась 13 марта, вечером, и продолжалась, ориентировочно, до утра 16 марта. В Минобороны РФ сообщили, что над российской территорией зафиксировали около 1200 беспилотников. Больше всего дронов летело в сторону Брянской области и Москвы.