"Газпром" заявив про атаку українських дронів на інфраструктуру: у Кремлі попереджають світ

У державній корпорації "Газпромі" заявили про атаку 26 українських безпілотників на компресорні станції, які експортують газ по "Турецькому" та "Блакитному" потоках.

У компанії додають, що нібито всі атаки дронів відбили і уражень об'єктів газового гіганта немає. Про це повідомляє "Газпром" у своєму Телеграм-каналі.

"17-19 березня відбувається ескалація атак на об'єкти критично важливої інфраструктури, що забезпечує експортні поставки газу по газопроводах "Турецький потік" та "Блакитний потік". Зокрема, по компресорній станції "Руська" зафіксовано спроби удару 22 безпілотними повітряними засобами, по компресорній станції "Козацька" – 3 БПЗ, по компресорній станції "Берегова" – 1 БПЗ".

Натомість речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що атаки на компресорні станції "Газпрому" можуть "ще більше дестабілізувати обстановку у світі", цитує його заяву видання ТАСС.

"Київський режим напередодні продовжував та посилював спроби ударів безпілотниками по компресорних станціях, які забезпечують роботу "Турецького" та "Блакитного" потоків. В умовах, коли світові енергетичні ринки почуваються, м'яко кажучи, дискомфортно, такі безвідповідальні бездумні дії київського режиму здатні ще більше дестабілізувати обстановку не лише в регіоні, а й у всьому світі", — попередив Пєсков.

18 березня, вночі, у Краснодарі було гучно через атаку дронів, а на місці інциденту помітили задимлення, пожежу та пошкодження будинків, заявили росЗМІ. При цьому мінімум дві точки удару розташовані поруч з аеродромом, на якому посеред житлової забудови дислокуються військові літаки ЗС РФ.

16 березня Фокус писав про атаку 200 дронів, які загрожували Москві. Атака почалась 13 березня, вечері, і тривала, орієнтовно, до ранку 16 березня. У Міноборони РФ повідомили, що над російською територією зафіксували близько 1200 безпілотників. Найбільше дронів летіло у бік Брянської області та Москви.