Песков сказал, почему "на паузе" новые трехсторонние переговоры по окончанию войны в Украине

Пауза в трехсторонних переговорах по завершению войны РФ в Украине якобы "ситуативная" считает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, Кремль рассчитывает, что трехсторонние переговоры продолжатся после согласования графиков всех сторон, прежде всего США. Его новое заявление цитирует российское агенство "ТАСС"

"Это такая ситуативная пауза по понятным причинам, поэтому как только будет возможность, как только будут согласованы графики всех трех сторон, прежде всего графики наших американских посредников, когда они смогут больше внимания уделить украинским делам, надеемся, что эта пауза будет прервана и мы сможем провести очередной раунд трехсторонних переговоров", — подчеркнул он.

Трехсторонние переговоры по миру в Украине

18 марта Песков заявил, что трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и Соединенными Штатами Америки по достижению мира пока откладываются.

Представитель Путина подчеркнул, что Кирилл Дмитриев продолжит работу в рамках двусторонней группы России и США. Также спикер Путина подтвердил, что Россия будет сотрудничать с Украиной в рамках обмена пленными и телами погибших на войне.

Представитель МИД Украины Георгий Тихий сообщил, что трехсторонние мирные переговоры переносились уже несколько раз. Чиновник отметил, что встречи никто не отменял вообще, однако пока их отсрочили во времени. По его словам, главная причина отложения переговоров — то, что внимание США сосредоточено на войне в Иране. Но команды продолжают между собой рабочий контакт, его заявление цитирует агентство РБК-Украина

18 марта в интервью BBC президент Украины Владимир Зеленский сказал, что ситуация на Ближнем Востоке негативно влияет на войну в Украине.