"Плохое предчувствие": конфликт в Иране может негативно повлиять на войну в Украине — Зеленский назвал причину

Ситуация на Ближнем Востоке может иметь негативные последствия для Украины и повлиять в частности на ход переговоров об окончании войны.

Президент Владимир Зеленский имеет "очень плохие предчувствия" относительно того, как война в Иране может повлиять на Украину. Об этом украинский лидер рассказал в интервью для BBC 18 марта.

Зеленский в частности высказался относительно спора между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Политик призвал их встретиться и найти общий язык, чтобы "перезагрузить отношения". Дипломатический скандал, вспыхнувший между ними, может угрожать расколом среди западных лидеров, чего Зеленский призвал не допустить.

"Я бы очень хотел, чтобы президент Трамп встретился со Стармером... чтобы у них была общая позиция", — отметил президент.

Відео дня

Владимир Зеленский также объяснил свои предчувствия относительно возможного влияния войны в Иране на Украину. По словам главы государства, главный риск — переговорный процесс по миру.

"Переговоры по миру постоянно откладываются. Есть одна причина — война в Иране".

Издание также напомнило, что на прошлой неделе Зеленский посетил Париж, а в среду должен отправиться в Мадрид.

"Эти визиты происходят на фоне ближневосточного конфликта, который затмевает четырехлетнюю борьбу Украины против полномасштабного вторжения России", — пишет BBC.

Визит Зеленского в Британию: последние новости

17 марта президент Украины прибыл в Лондон. Программа официального визита включала встречу с королем Чарльзом III, переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Во время выступления перед парламентом Великобритании Зеленский заявил, что Украина направила 201 военного эксперта в страны Ближнего Востока для помощи в противодействии дронам типа "Шахед".

Также во время выступления в Лондоне Зеленский анонсировал создание новых морских дронов в Украине, которые смогут действовать даже в условиях океана.