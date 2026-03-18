"Погане передчуття": конфлікт в Ірані може негативно вплинути на війну в Україні — Зеленський назвав причину

Ситуація на Близькому Сході може мати негативні наслідки для України і вплинути зокрема на перебіг переговорів про закінчення війни.

Президент Володимир Зеленський має "дуже погані передчуття" щодо того, як війна в Ірані може вплинути на Україну. Про це український лідер розповів в інтерв'ю для BBC 18 березня.

Зеленський зокрема висловився щодо суперечки між президентом США Дональдом Трампом та прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером. Політик закликав їх зустрітися та знайти спільну мову, щоб "перезавантажити стосунки". Дипломатичний скандал, що спалахнув між ними, може загрожувати розколом серед західних лідерів, чого Зеленський закликав не допустити.

"Я б дуже хотів, щоб президент Трамп зустрівся зі Стармером… щоб у них була спільна позиція", — зазначив президент.

Володимир Зеленський також пояснив свої передчуття щодо можливого впливу війни в Ірані на Україну. За словами глави держави, головний ризик — переговорний процес щодо миру.

"Переговори щодо миру постійно відкладаються. Є одна причина — війна в Ірані".

Видання також нагадало, що минулого тижня Зеленський відвідав Париж, а в середу має вирушити до Мадрида.

"Ці візити відбуваються на тлі близькосхідного конфлікту, який затьмарює чотирирічну боротьбу України проти повномасштабного вторгнення Росії", — пише BBC.

Візит Зеленського до Британії: останні новини

17 березня президент України прибув до Лондона. Програма офіційного візиту включала зустріч із королем Чарльзом III, переговори з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером і генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Під час виступу перед парламентом Великобританії Зеленський заявив, що Україна направила 201 військового експерта до країн Близького Сходу для допомоги у протидії дронам типу "Шахед".

Також під час виступу у Лондоні Зеленський анонсував створення нових морських дронів в Україні, які зможуть діяти навіть в умовах океану.