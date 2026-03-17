Зеленський прибув до Лондона: з ким зустрінеться, деталі візиту

Президент України Володимир Зеленський 17 березня прибув до Лондона. Програма візиту передбачає зустріч із Королем Чарльзом III, переговори з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером і генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Про це повідомляє "Апостроф", покликаючись на речника президента Сергія Никифорова.

За його інформацією, візит розпочнеться о 14:00 за місцевим часом (16:00 за Києвом) із зустрічі в Букінгемському палаці. Після цього, о 14:40 (16:40 за Києвом), Володимир Зеленський прибуде на Даунінг-стріт, де проведе двосторонні переговори з Кіром Стармером.

Пізніше очікується тристороння зустріч за участю генсека НАТО Марка Рютте. Із ним у Зеленського також запланована окрема розмова ввечері. Перед початком переговорів лідери України та Британії зроблять спільні заяви.

О 16:25 (18:25 за Києвом) заплановано виступ президента України перед членами парламенту Великої Британії.

Нагадаємо, 16 березня британський прем’єр Кір Стармер анонсував зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Додамо також, іноземні ЗМІ писали, що раніше президент США закликав низку країн, серед яких були Велика Британія, Японія і навіть Китай, відправити свої кораблі в Ормузьку протоку, аби припинити блокаду. Але прем'єр-міністр Кір Стармер відповів відмовою.

У жовтні минулого року президент України Володимир Зеленський провів зустріч із королем Чарльзом III у місті Віндзор, після чого прибув на Даунінг-стріт у Лондоні для участі в переговорах із прем’єр-міністром Кіром Стармером та іншими європейськими лідерами. Метою візиту було посилення міжнародного тиску на Росію та обговорення підтримки української обороноздатності.