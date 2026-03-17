Президент Украины Владимир Зеленский 17 марта прибыл в Лондон. Программа визита предусматривает встречу с Королем Чарльзом III, переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Об этом сообщает "Апостроф", ссылаясь на спикера президента Сергея Никифорова.

По его информации, визит начнется в 14:00 по местному времени (16:00 по Киеву) со встречи в Букингемском дворце. После этого, в 14:40 (16:40 по Киеву), Владимир Зеленский прибудет на Даунинг-стрит, где проведет двусторонние переговоры с Киром Стармером.

Позже ожидается трехсторонняя встреча с участием генсека НАТО Марка Рютте. С ним у Зеленского также запланирован отдельный разговор вечером. Перед началом переговоров лидеры Украины и Британии сделают совместные заявления.

В 16:25 (18:25 по Киеву) запланировано выступление президента Украины перед членами парламента Великобритании.

Напомним, 16 марта британский премьер Кир Стармер анонсировал встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Добавим также, иностранные СМИ писали, что ранее президент США призвал ряд стран, среди которых были Великобритания, Япония и даже Китай, отправить свои корабли в Ормузский пролив, чтобы прекратить блокаду. Но премьер-министр Кир Стармер ответил отказом.

В октябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с королем Чарльзом III в городе Виндзор, после чего прибыл на Даунинг-стрит в Лондоне для участия в переговорах с премьер-министром Киром Стармером и другими европейскими лидерами. Целью визита было усиление международного давления на Россию и обсуждение поддержки украинской обороноспособности.