Пєсков сказав, чому "на паузі" нові тристоронні переговори щодо закінчення війни в Україні

Пауза у тристоронніх переговорах щодо завершення війни РФ в Україні нібито "ситуативна" вважає речник російського президента Дмитро Пєсков.

За його словами, Кремль розраховує, що тристоронні переговори продовжаться після узгодження графіків усіх сторін, насамперед США. Його нову заяву цитує російське агенство "ТАСС"

"Це така ситуативна пауза зі зрозумілих причин, тому щойно буде можливість, як тільки будуть узгоджені графіки всіх трьох сторін, насамперед графіки наших американських посередників, коли вони зможуть більше уваги приділити українським справам, сподіваємося, що ця пауза буде перервана і ми зможемо провести черговий раунд тристоронніх переговорів", — підкреслив він.

Тристоронні переговори щодо миру в Україні

18 березня Пєсков заявив, що тристоронні переговори між Україною, Росією та Сполученими Штатами Америки щодо досягнення миру поки що відкладаються.

Речник Путіна підкреслив, що Кирило Дмитрієв продовжить роботу у межах двосторонньої групи Росії та США. Також речник Путіна підтвердив, що Росія буде співпрацювати з Україною у межах обміну полоненими та тілами загиблих на війні.

Натомість речник МЗС України Георгій Тихий повідомив, що тристоронні мирні переговори переносилися вже кілька разів. Посадовець наголосив, що зустрічі ніхто не скасовував взагалі, однак поки що їх відтермінували у часі. За його словами, головна причина відкладення переговорів — те, що увага США зосереджена на війні в Ірані. Але команди продовжують між собою робочий контакт, його заяву цитує агентство РБК-Україна

18 березня в інтерв'ю BBC президент України Володимир Зеленський сказав, що ситуація на Близькому Сході негативно впливає на війну в Україні.