"На паузі": у Кремлі висловилися про нові тристоронні переговори щодо закінчення війни в Україні

Тристоронні переговори між Україною, Росією та Сполученими Штатами Америки щодо досягнення миру поки що відкладаються.

Переговори про закінчення війни поставлені на паузу, заявив речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Його заяву передало російське медіа "ТАСС" увечері 18 березня.

"Тристоронні переговори України, США та Росії наразі поставлені на паузу", — заявив Пєсков.

Водночас речник Путіна підкреслив, що посланець Кремля Кирило Дмитрієв продовжить роботу у межах двосторонньої групи Росії та США. Подробиць Пєсков розкривати не став.

Також російський посадовець запевнив, що РФ продовжить співпрацювати з Україною у межах обміну полоненими та тілами загиблих на війні громадян.

Відео дня

Що каже Україна про наступні тристоронні переговори щодо миру

Речник МЗС України Георгій Тихий також прокоментував наступні тристоронні переговори про закінчення війни. Як передає агентство РБК-Україна, чиновник послався на заяву президента Володимира Зеленського, який казав, що ситуація на Близькому Сході негативно впливає на війну в Україні.

Тихий розповів, що тристоронні мирні переговори переносилися вже кілька разів. Посадовець наголосив, що зустрічі ніхто не скасовував взагалі, однак поки що їх відтермінували у часі.

"Станом на зараз вони теж перенесені. Тобто від них не відмовлялися, їх не скасовували. Просто вони відтерміновані в часі", — підкреслив речник МЗС.

Головна причина відкладення переговорів — те, що увага США зосереджена на війні в Ірані. Проте команди продовжують між собою щодня, робочий контакт продовжується, додав Тихий.

При цьому Росія досі не демонструє готовності до дипломатії. Кремль продовжує робити ставку на війну і спробу досягнення своїх цілей військовим шляхом.

Нагадаємо, 18 березня видання Politico повідомило, що війна в Ірані може примусити Україну піти на територіальні поступки.

Володимир Зеленський в інтерв'ю BBC 18 березня висловив побоювання, що війна в Ірані може затягнути переговорний процес щодо миру в Україні.