Війна в Ірані може примусити Україну піти на територіальні поступки, — Politico

Війна США проти Ірану може мати негативний вплив на перебіг мирних перемовин щодо завершення російсько-української війни. Зокрема, перемовини можуть провалитися зовсім.

На думку президента Фінляндії Александера Стубба, мирні перемовини наближаються до моменту істини, який може змусити Київ погодитися на погану угоду, яка передбачає територіальні поступки на користь Росії. Про це йдеться у матеріалі Politico.

Зокрема, він очікує, що що збільшення війни призведе до зростання світових цін на енергоносії. Разом із рішенням США про послаблення санкцій проти російської нафти це дозволить Кремлю збільшити витрати на війну.

"Кілька тижнів тому російська економіка справді йшла вкрай погано, а тепер вона відновлюється", — заявив Стубб.

Додатково військові США використовують сотні ракет-перехоплювач PAC-3 для збиття ракети та безпілотники Ірану. Україна потребує такі ракети для збиття російської балістики.

Дональд Трамп також нещодавно вирішив повторно натиснути на президента України Володимира Зеленського, аби той уклав угоду з Путіним, не уточнюючи, які гарантії безпеки нададуть США.

Стубб боїться, що перемовини можуть взагалі провалитися. Тоді європейські держави повинні будуть самостійно допомагати Україні, надаючи більше розвідувальних даних, зброю та іншу підтримку.

"Я сподіваюся, що мирні переговори щодо України не проваляться, як це сталося з переговорами між Іраном та США. Але час покаже", — резюмував президент Фінляндії.

17 березня стало відомо, що дефіцит ракет до Patriot у Силах оборони України може розпочатися дуже скоро — від одного до трьох місяців.

Зазначимо, аналітики дослідили питання ракет Patriot для України з точки зору темпів виробництва та використання на війні з РФ. З'ясувалось, що на місяць українська система ППО потребує близько 60 протиракет (при поточних темпах ударів балістики). При цьому виробляється справді близько 600 PAC3 на рік ( 2025), тобто 51 на місяць, але кожну партію США розподіляють між власними армійськими складами та передає союзникам й партнерам.

