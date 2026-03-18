Война в Иране может заставить Украину пойти на территориальные уступки, — Politico

Война США против Ирана может оказать негативное влияние на ход мирных переговоров по завершению российско-украинской войны. В частности, переговоры могут провалиться совсем.

По мнению президента Финляндии Александера Стубба, мирные переговоры приближаются к моменту истины, который может заставить Киев согласиться на плохую сделку, которая предусматривает территориальные уступки в пользу России. Об этом говорится в материале Politico.

В частности, он ожидает, что увеличение войны приведет к росту мировых цен на энергоносители. Вместе с решением США об ослаблении санкций против российской нефти это позволит Кремлю увеличить расходы на войну.

"Несколько недель назад российская экономика действительно шла крайне плохо, а теперь она восстанавливается", — заявил Стубб.

Дополнительно военные США используют сотни ракет-перехватчиков PAC-3 для сбивания ракет и беспилотников Ирана. Украина нуждается в таких ракетах для сбивания российской баллистики.

Дональд Трамп также недавно решил повторно надавить на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот заключил соглашение с Путиным, не уточняя, какие гарантии безопасности предоставят США.

Стубб боится, что переговоры могут вообще провалиться. Тогда европейские государства должны будут самостоятельно помогать Украине, предоставляя больше разведывательных данных, оружие и другую поддержку.

"Я надеюсь, что мирные переговоры по Украине не провалятся, как это произошло с переговорами между Ираном и США. Но время покажет", — резюмировал президент Финляндии.

17 марта стало известно, что дефицит ракет к Patriot в Силах обороны Украины может начаться очень скоро — от одного до трех месяцев.

Ранее Фокус объяснял, почему Украина столкнется с дефицитом ракет Patriot: "виноват" Иран и не только он.

Отметим, аналитики исследовали вопрос ракет Patriot для Украины с точки зрения темпов производства и использования на войне с РФ. Выяснилось, что в месяц украинская система ПВО требует около 60 противоракет (при текущих темпах ударов баллистики). При этом производится действительно около 600 PAC3 в год (2025), то есть 51 в месяц, но каждую партию США распределяют между собственными армейскими складами и передает союзникам и партнерам.

Напоминаем, Зеленский комментировал ситуацией с ракетами Patriot после начала войны в Иране, объяснив, как это может повлиять на возможности украинской ПВО.