РФ не буде брати участь: речник Путіна зробив нову заяву про переговори з США та Україною

Речник російського президента повідомив, що переговори, які мають відбутися 21 березня у США, "контакти українців з американцями". Тож вони пройдуть без участі РФ.

Дмитро Пєсков також додав, що у Кремлі сподіваються на поновлення переговорів у тристоронньому форматі вже найближчим часом. Але поки не відомо, де вони пройдуть, його слова цитує російське аненство ТАСС

"РФ сподівається у найближчій перспективі продовжити тристоронні переговори щодо України, нинішня пауза -тимчасова. Але поки немає ясності щодо можливого місця наступного раунду тристоронніх переговорів щодо України", — сказав Пєсков.

Окрім того, російський речник назвав умову щодо "енергетично перемир'я".

"Київський режим має "без будь-яких умов" припинити спроби ударів по компресорних станціях. Він також має без будь-яких умов припинити енергетичний шантаж інших країн, у тому числі й країн — членів Євросоюзу", — сказав Пєсков.

Відео дня

19 березня російський гігант "Газпром" заявив про атаку 26 українських безпілотників на компресорні станції, які експортують газ по "Турецькому" та "Блакитному" потоках. У компанії додали, що нібито всі атаки дронів відбили і уражень об'єктів газового гіганта немає.

За словами росіян цілями атак стали, компресорна станція "Руська", де зафіксовано спроби удару 22 безпілотними повітряними засобами, а також компресорна станція "Козацька" – 3 БПЗ, та "Берегова" – 1 БПЗ".

Також 19 березня Пєсков сказав, чому зупинилися нові тристоронні переговори щодо закінчення війни в Україні. За його словами, пауза у тристоронніх переговорах нібито "ситуативна". А Кремль розраховує, що тристоронні переговори продовжаться після узгодження графіків усіх сторін, насамперед США. Його нову заяву цитує російське агенство ТАСС