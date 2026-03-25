США рассказали Кремлю о результатах переговоров с Украиной по миру, — Ушаков

Помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал, что Соединенные Штаты Америки проинформировали Россию об итогах мирных переговоров между США и Украиной во Флориде по окончанию войны.

В Кремле уверяют, что якобы теперь знают на каком этапе находятся участники переговоров. Об этом сообщает российское издание "Интерфакс".

"Американские коллеги очень подробно проинформировали нас о ходе двусторонних переговоров, которые они провели во Флориде в минувшую субботу с украинской делегацией. То есть они провели переговоры, подробно проинформировали нас об их результатах, и мы знаем, на каком этапе сейчас находимся мы и они", — рассказал Ушаков.

Переговоры об окончании войны в Украине: что известно

19 марта президент Украины Владимир Зеленский объявил о возобновлении переговорного процесса по завершению войны и сообщил о подготовке новой встречи украинской делегации с США в ближайшее время.

А 21-22 марта в Майами прошел новый раунд переговоров между Украиной и США. От украинской стороны участвовали секретарь СНБО Рустем Умеров, глава Офиса президента Кирилл Буданов и его заместитель Сергей Кислица, а также лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

24 марта украинское издание "Украинская правда" со ссылкой на одного из членов команды Зеленского, который имел возможность ознакомиться с результатами последнего раунда переговоров 21-22 марта, писало, что американская сторона пока не видит реальных точек соприкосновения с Украиной по ключевому вопросу — дальнейшего присутствия ВСУ на Донбассе. Если так пойдет и дальше, США рассматривают вариант выхода из переговорного процесса, чтобы сосредоточиться на других внешнеполитических вызовах, а также внутриполитической повестке дня.

Таким образом Соединенные Штаты усиливают давление на Украину относительно возможного вывода украинских войск из Донецкой области, причем подобную позицию синхронно продвигает и Россия.