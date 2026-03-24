"Мы построим для вас рай": США давят на Украину в вопросе Донбасса и могут покинуть переговоры, — УП

Соединенные Штаты усиливают давление на Украину относительно возможного вывода украинских войск из Донецкой области, причем подобную позицию синхронно продвигает и Россия. В случае отсутствия прогресса в переговорах Вашингтон может прекратить участие в дипломатическом процессе и переключиться на другие стратегические направления, в частности Ближний Восток.

Об этом сообщает издание "Украинская правда". Как рассказал один из членов команды Зеленского, который имел возможность ознакомиться с результатами последнего раунда переговоров 21-22 марта, американская сторона пока не видит реальных точек соприкосновения с Украиной по ключевому вопросу — дальнейшего присутствия ВСУ на Донбассе. В связи с этим в США рассматривают вариант выхода из переговорного процесса, чтобы сосредоточиться на других внешнеполитических вызовах, а также внутриполитической повестке дня.

В то же время, по словам собеседников, Вашингтон сигнализирует о готовности предоставить Украине весомые гарантии безопасности в обмен на оставление украинскими силами территории Донбасса. Однако в Киеве скептически оценивают возможность реализации такого сценария, указывая на его сложность и потенциальные риски.

Как отмечается, нынешний формат переговоров в значительной степени базируется на договоренностях, достигнутых во время встречи Дональда Трампа и Владимира Путина в Анкоридже. Именно к этим наработкам российская сторона постоянно апеллирует, что фактически тормозит развитие полноценного диалога с Украиной.

Источники также описывают ситуацию как формально трехстороннюю, однако фактически дискуссия каждый раз возвращается к ранее согласованным подходам между США и РФ. В частности, американские представители настаивают на выводе украинских войск из Донбасса как базовом условии для дальнейших договоренностей.

Украинская делегация, в свою очередь, пытается увести переговоры от этого сценария, предлагая альтернативные варианты — в частности, экономические механизмы или другие компромиссные форматы. Однако эти инициативы не находят поддержки, и обсуждение снова возвращается к требованию об отводе сил.

Отдельно отмечается критическая зависимость Украины от международной финансовой помощи. Несмотря на заверения европейских партнеров в продолжении поддержки, сохраняется риск, что уже во второй половине года могут возникнуть проблемы с финансированием социальных расходов, даже если ресурсы на оборону частично будут оставаться.

В таких условиях украинская власть вынуждена продолжать активные переговоры и искать приемлемые формулировки, чтобы избежать сценария затяжной войны без поддержки США, что может иметь серьезные последствия как для фронта, так и для экономической и социальной стабильности страны.

"Поэтому очевидно, что Буданов с Арахамией должны ездить, должны говорить, искать формулировки. Столько, сколько это будет нужно. Иначе еще несколько лет войны и уже без США. Готовы ли люди к такому? Боюсь, что нет", — заявил собеседник "УП".

Напомним, что 19 марта президент Украины Владимир Зеленский объявил о возобновлении переговорного процесса по завершению войны и сообщил о подготовке новой встречи украинской делегации с США в ближайшее время.

Ранее аналитики ISW отмечали, что Россия не прекратит войну даже при условии, что Украина "признает реалии на местах". В частности, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Кремль отказывается завершить конфликт даже если Украина полностью выйдет с территории Донбасса.