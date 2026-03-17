РФ не прекратит войну, даже если Украина полностью отступит с Донбасса: в ISW объяснили новые заявления Кремля

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров продолжает отвергать любое переговорное урегулирование, которое не удовлетворяет всех российских требований. Кремль отвергает даже те договоренности, которые предусматривают территориальные уступки перед РФ.

Во время пресс-конференции с премьер-министром и министром иностранных дел Кении Мусалией Мудавади 16 марта Лавров заявил, что Россия не прекратит войну даже при условии, что Украина "признает реалии на местах". Об этом пишет американский Институт изучения войны.

Кремлевский чиновник подчеркнул, что Россия отказывается прекращать войну даже если Украина полностью выйдет с территории Донбасса, согласившись на уступки для достижения мира.

РФ хочет захватить всю территорию Украины

Лавров продолжает настаивать, что якобы украинское правительство является "первопричиной" войны. Европейские миротворцы, которые потенциально развернут на территории Украины после прекращения огня, глава российского МИДа назвал ничем иным, как "оккупационными войсками".

"Описание Лавровым европейских войск, которые будут развернуты на территории, контролируемой Украиной, с разрешения Украины, но, вероятно, без разрешения РФ, демонстрирует попытку России установить свой контроль над суверенной украинской территорией, намекая, что территория, на которую украинские власти пригласят европейские войска, не является ее частью", — предполагают аналитики ISW.

Подобную риторику о "первопричинах" российского вторжения в Украину кремлевские чиновники произносят не впервые. Таким образом Кремль просто повторяет собственные максималистские требования на переговорах по окончанию войны, касающиеся сокращения украинского войска, "нейтрального" статуса, расширения НАТО, так называемой "денацификации" и "демилитаризации".

Очередные заявления Лаврова — публичное свидетельство того, что Кремль не отступит от своих требований даже в ходе трехсторонних переговоров с участием Соединенных Штатов Америки, говорится в аналитическом отчете.

