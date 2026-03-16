"Путин боится нас": Трамп раскрыл основной страх главы Кремля (видео)

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин больше боится Соединенных Штатов, чем Европы, и подчеркнул, что именно американская военная мощь сдерживает Кремль от агрессивных действий.

Как заявил Дональд Трамп во время ланча с членами совета в Kennedy Center, передает Telegram-канал "Clash Report". Он добавил, что Путин не боится Европы, но испытывает серьезный страх перед американской армией, которую Трамп построил во время своей первой каденции.

"НАТО — это мы. Можете спросить Путина. Путин боится нас. Он не боится Европы. Он боится Соединенных Штатов Америки и армии, которую я создал во время своей первой каденции", — отметил он.

Кроме того он добавил, США поддерживают Украину, хотя она находится за тысячи миль от Америки, и это не является их обязанностью, но страна делает это ради безопасности партнеров.

"Все это мы делаем ради вашей защиты. Мы поддерживаем наших союзников, в частности в Украине, хотя страна находится за тысячи миль и разделена огромным океаном. Нам не нужно этого делать, но мы взяли на себя ответственность. Когда узнают, что рядом наш минный корабль, и это игнорируют — я считаю это недопустимым", — заявил Трамп.

Напомним, что по данным Axios, на прошлой неделе Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом предложил перевезти 450 килограммов обогащенного урана из Ирана в Россию на "хранение" как способ остановить конфликт на Ближнем Востоке. Однако Трамп отклонил это предложение.

Более того, недавно Дональд Трамп предполагал, что Россия может оказывать определенную поддержку Ирану. По его словам, российский лидер Владимир Путин, вероятно, частично помогает Тегерану, и одновременно рассматривает помощь Запада Украине как аналогичные действия.