"Путін боїться нас": Трамп розкрив основний страх глави Кремля (відео)

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський лідер Володимир Путін більше боїться Сполучених Штатів, ніж Європи, і підкреслив, що саме американська військова міць стримує Кремль від агресивних дій.

Як заявив Дональд Трамп під час ланчу з членами ради у Kennedy Center, передає Telegram-канал "Clash Report". Він додав, що Путін не боїться Європи, але відчуває серйозний страх перед американською армією, яку Трамп розбудував під час своєї першої каденції.

"НАТО — це ми. Можете запитати Путіна. Путін боїться нас. Він не боїться Європи. Він боїться Сполучених Штатів Америки та армії, яку я створив під час своєї першої каденції", — зауважив він.

Крім того він додав, США підтримують Україну, хоча вона знаходиться за тисячі миль від Америки, і це не є їхнім обов’язком, але країна робить це заради безпеки партнерів.

Відео дня

"Усе це ми робимо заради вашого захисту. Ми підтримуємо наших союзників, зокрема в Україні, хоча країна знаходиться за тисячі миль і розділена величезним океаном. Нам не потрібно цього робити, але ми взяли на себе відповідальність. Коли дізнаються, що поруч наш мінний корабель, і це ігнорують — я вважаю це неприпустимим", — заявив Трамп.

Нагадаємо, що за даними Axios, минулого тижня Володимир Путін під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом запропонував перевезти 450 кілограмів збагаченого урану з Ірану до Росії на "зберігання" як спосіб зупинити конфлікт на Близькому Сході. Однак Трамп відхилив цю пропозицію.

Ба більше, нещодавно Дональд Трамп припускав, що Росія може надавати певну підтримку Ірану. За його словами, російський лідер Володимир Путін, ймовірно, частково допомагає Тегерану, та водночас розглядає допомогу Заходу Україні як аналогічні дії.