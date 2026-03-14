"Це не вперше": Путін вмовляв Трампа перевезти сотні кілограмів збагаченого урану з Ірану до РФ, — ЗМІ

Російський диктатор Володимир Путін у телефонній розмові з президентом США Дональдом Трампом цього тижня пропонував перевезти 450 кілограмів збагаченого урану з Ірану до Росії на "зберігання", висуваючи це як одну з ідей до припинення війни на Близькому Сході.

Трамп відхилив цю пропозицію, хоча теоретично це дозволило б вилучити іранські ядерні запаси без наземної операції американських військ в Ірані, пише Axios.

Зазначається, що забезпечення контролю над 450 кілограмами іранського урану, збагаченого до 60%, є однією з ключових військових цілей США та Ізраїлю. Цього вистачить для того, щоб за декілька тижнів виготовити понад 10 ядерних бомб.

За даними видання, під час телефонної розмови з Трампом 9 березня Путін висунув кілька пропозицій щодо припинення війни між США та Іраном, однією з яких була домовленість щодо урану.

"Це не вперше, коли її висували. Її не прийняли. Позиція США полягає в тому, що ми маємо переконатися, що уран знаходиться під охороною", — розповів журналістам неназванйи американський чиновник.

Журналісти підкреслили, що Росія висувала подібні пропозиції під час переговорів між США та Іраном щодо ядерної програми ще у травні 2025 року.

Перед початком бомбардування Ізраїлем та США Іран відхилив пропозицію стосовно перевезення урану та запропонував розбавляти уран на своїх власних об’єктах під наглядом Міжнародного агентства з атомної енергії.

Водночас, за даними Axios, США та Ізраїль обговорювали можливість відправки спецпідрозділів до Ірану для забезпечення безпеки ядерних запасів на пізнішому етапі війни.

Зокрема, міністр оборони Піт Гегсет заявив на прес-конференції в п'ятницю, що США "мають цілий ряд варіантів" для взяття під контроль високозбагаченого урану Ірану.

Водночас, Трамп в інтерв'ю Fox News натякнув, що забезпечення безпеки високозбагаченого урану наразі не є головним пріоритетом.

"Ми не зосереджуємося на цьому, але в якийсь момент, можливо, будемо", — наголосив Трамп.

Нагадаємо, 8 березня видання Axios оприлюднило матеріал, в якому йдеться про те, що США планують відправку спецпідрозділів для захоплення ядерних запасів Ірану.

