Проводить випробування і нарощує арсенал: Китай таємно готується до ядерної війни, — ЗМІ

Замість того щоб прагнути ядерного стримування, Китай нарощує запаси для ведення війни. І таємно проводить ядерні випробування.

Дискусія на тему ядерної зброї виникла після того, як президент США Дональд Трамп доручив уряду відновити ядерні випробування "на рівних умовах" з Китаєм і Росією на тлі того, що Сполучені Штати не проводили ядерних випробувань з 1992 року. Китай заперечував, що випробовував ядерну зброю, проте експерти Washington Post стверджують, що в Пекіні темнять. І випробування насправді проводилися, тільки потайки.

Через кілька днів після заяви Трампа в жовтні сенатор Том Коттон (республіканець від штату Арканзас), голова Комітету Сенату з розвідки, заявив: "ЦРУ вважає, що і Росія, і Китай проводили випробування надкритичної ядерної зброї", тим самим, мабуть, підтримавши заяву президента США.

Потім, 6 лютого, Томас ДіНанно, заступник держсекретаря з контролю над озброєннями та міжнародної безпеки, виступив у Женеві з промовою, в якій заявив, що "Китай провів ядерні випробування... із заявленою потужністю в сотні тонн. НВАК намагалася приховати випробування, завуалювавши ядерні вибухи... Китай використовував метод "роз'єднання" — спосіб зниження ефективності сейсмічного моніторингу — щоб приховати свою діяльність від усього світу".

17 лютого Крістофер Єау, помічник держсекретаря з контролю над озброєннями і нерозповсюдженням, надав детальнішу інформацію про випробування, яке, за його словами, відбулося 22 червня 2020 року.

"Ймовірний вибух стався просто поруч із ядерним полігоном Лоп-Нур", — сказав він, вказавши сейсмічну станцію, яка його зафіксувала, а також час (9:18 за всесвітнім координованим часом) і магнітуду (2,75). Він додав, що випробування "було надзвичайно важливим, воно дало потужний заряд, що досить очевидно з сейсмічних графіків". Пізніше це підтвердили і в Організації з Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань.

Китай продовжує заперечувати проведення ядерних випробувань, але досі не запросив міжнародних спостерігачів на полігон Лоп-Нур для оцінки достовірності заяв США.

Експерти нагадують, що Китай є найбільш швидкозростаючою ядерною державою у світі. Він відмовляється від будь-яких дискусій щодо стратегічної стабільності, заходів зі зміцнення довіри або прозорості, а також не бере участі в попередніх обговореннях з контролю над озброєннями і вже багато років відкидає приєднання до будь-яких договорів про контроль над озброєннями. І вони впевнені, що Китай створює ядерний арсенал не для стримування, а для ведення ядерної війни.

Наразі всі наявні технічні дані вказують на те, що Китай справді провів таємне випробування ядерної зброї дуже малої потужності, що він демонтував її в підземній камері, щоб замаскувати сейсмічні ефекти і приховати випробування від усього світу, і тепер бреше про це. У зв'язку з цим Сполучені Штати та їхні союзники мають бути дуже стурбовані намірами Китаю.

Китай стрімко нарощує свій ядерний арсенал, будує шахти для міжконтинентальних балістичних ракет, яких у нього зараз більше, ніж у Сполучених Штатів, і розгорнув ядерні сили, здатні вражати цілі від Японії до Гуама та Австралії.

