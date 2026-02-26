Кім Чен Ин не захотів відмовлятися від ядерної зброї і висунув ультиматум Трампу

Лідер Північної Кореї виклав бачення потенційної взаємодії зі США за умови збереження ним ядерної зброї. Він вимагає, щоб КНДР визнали ядерною державою, погрожуючи "вічною конфронтацією".

Кім Чен Ин, виступаючи із заключною промовою на партійному з'їзді, що проводиться раз на десять років, залишив двері відчиненими для переговорів зі США, водночас висунувши ультиматум: визнати Північну Корею ядерною державою або скотитися до постійної конфронтації, повідомляє WSJ.

Заяви, опубліковані 26 лютого, стали найпрямішим посланням Кіма Дональду Трампу з часів його виступу у вересні минулого року. Тоді він заявив, що прагнення Вашингтона до денуклеаризації — це "маячна одержимість".

Кім Чен Ин поставив США ультиматум Фото: KCNA

Кім Чен Ин і Дональд Трамп не зустрічалися з 2019 року, і північнокорейський лідер проігнорував пропозицію відновити зустрічі під час візиту Трампа до Південної Кореї минулої осені. Режим Кіма не проводив офіційних ядерних переговорів зі США понад шість років.

Для Вашингтона варіанти протидії ядерним ракетам Пхеньяна, здатним вражати цілі на території материкової частини США, виходять за рамки двох варіантів, запропонованих Кімом. Однак інтерес Північної Кореї до обміну ядерної зброї на послаблення економічних санкцій значно послабився останніми роками з огляду на розширені та процвітаючі відносини з сусідніми Росією і Китаєм.

Кім домагається визнання США ядерною державою, оскільки це дало б змогу Північній Кореї виправдати збереження своєї зброї, а не розглядатися як держава-ізгой за її володіння.

У своїй промові Кім Чен Ин заявив, що якщо ядерної програми його країни дотримуватимуться, він не бачить причин для загострення відносин зі США, маючи на увазі "мирне співіснування". В іншому разі, додав він, це призведе до "вічної конфронтації".

"Ми до всього готові, — сказав Кім, — і цей вибір робимо не ми".

Кім Чжу Е тепер відповідає за ядерний арсенал КНДР Фото: KCNA

Продумана ставка Кіма, що перекладає відповідальність на адміністрацію Трампа, спрямована на те, щоб зробити давню мету Вашингтона з денуклеаризації пережитком минулого.

Пхеньян ухвалив закон, що визначає його ядерний статус, 2022 року. Трамп заявляв, що "добре ладнає" з Кім Чен Ином, а 42-річний диктатор також говорив, що у нього залишилися "хороші спогади" про Трампа, хоча і ясно дав зрозуміти, що особистих відносин буде недостатньо для відновлення діалогу.

Тепер Кім Чен Ин розкритикував США за їхні "гегемоністські амбіції" в рамках політики "Америка насамперед", але водночас вони жодного разу не згадав Дональда Трампа на ім'я.

Адміністрація Трампа останніми місяцями неодноразово заявляла, що політика США полягає в продовженні денуклеаризації Пхеньяна.

Китай мовчазно відмовився від відкритого обговорення цього питання, а російські офіційні особи заявили, що роззброєння Пхеньяна неможливе. Пекін і Москва заблокували введення додаткових санкцій проти Пхеньяну, в той час як поглиблення російсько-північнокорейського військового співробітництва допомогло режиму Кім Чен Ина заробити гроші та здобути знання в галузі сучасних озброєнь.

Увечері 25 лютого Кім Чен Ин прийняв невеликий військовий парад, на якому були присутні понад 14 000 військовослужбовців, але без великої кількості озброєнь. Також була присутня його дочка Кім Чжу Е, яку південнокорейська розвідка вважає його потенційною наступницею.

Фото: KCNA

Парад у Пхеньяні Фото: KCNA

"Наші збройні сили повністю готові до будь-яких обставин", — сказав Кім Чен Ин.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що дочка Кім Чен Ина, якій ледь виповнилося 13 років, отримала контроль над ракетним управлінням КНДР і відповідає за ядерні сили.

А 19 лютого таблоїд Daily Mail писав, що в КНДР може розгорітися війна за владу між сестрою Кім Чен Ина і його дочкою.