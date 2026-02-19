Битва за трон: у КНДР може розгорітися війна між сестрою Кім Чен Ина та його дочкою

Експерти вважають, що боротьба між сестрою і дочкою Кім Чен Ина за владу в Північній Кореї може призвести до страти одного з членів сім'ї. А також до масових страт їхніх соратників.

Минулого тижня південнокорейська розвідка повідомила парламенту, що, на її думку, Кім Чжу Е, юна дочка Кім Чен Ина, близька до того, щоб стати майбутнім лідером країни, оскільки він прагне подовжити сімейну династію до четвертого покоління. Але цим планам може стати на заваді його амбітна сестра Кім Йо Чжон, яка планує захопити владу у свої руки в разі смерті або недієздатності диктатора. І вже була дуже близько до трону, коли Кім Чен Ин, за чутками, мало не помер кілька років тому, пише Daily Mail.

38-річна дочка Кім Чен Іра очолює відділ пропаганди правлячої партії Північної Кореї, користується великою повагою в політичних і військових колах і вважається найвпливовішою людиною в Північній Кореї після свого брата.

Фото: KCNA

Також ходили чутки, що вона ухвалювала рішення за Кім Чен Ина під час його хвороби 2020 року.

Завдяки багаторічному досвіду і накопиченому політичному капіталу в Північній Кореї, її довгий час вважали фактичною наступницею Кім Чен Ина.

Однак, оскільки Чжу Е дедалі частіше з'являється на публіці, як це робив її батько напередодні призначення наступником Кім Чен Іра, з'явилися припущення, що незабаром цю 14-річну дівчинку може бути названо спадкоємицею.

Але Кім Чжу Е, хоч вона постійно і супроводжує батька, не має досвіду, необхідного для того, щоб стати справжнім лідером. А враховуючи агресивні нахили її тітки, яка 2013 року обрушилася з особистими нападками на президента США Джо Байдена, боротьба за владу між двома леді Кім може бути дуже запеклою.

Фото: Yonhap

Федір Тертицький, історик російського і південнокорейського походження, який читає лекції в Корейському університеті, заявив, що в разі невизначеності лінії спадкоємності — якщо, наприклад, Кім Чен Ин помре до того, як офіційно призначить спадкоємця, наслідки будуть кривавими.

"Сторону, яка програє, піддадуть чистці з крайньою жорстокістю, що означатиме трудові табори, страти, можливо, навіть публічні страти або покарання опальних родичів. Північна Корея — це дуже жорстоке і дуже нелюдське місце", — розповів експерт.

Інші експерти висловили аналогічні припущення.

Доктор Едвард Гауелл, експерт з Північної Кореї, який читає лекції в Оксфордському університеті, заявив: "Ми не можемо виключити можливість боротьби за владу між тіткою і племінницею, чи не так? Адже для цього є прецедент. Один з уроків, які ми винесли з історії Північної Кореї, полягає в тому, що ніхто, навіть якщо ви пов'язані з дорогоцінною династією Кім, не перебуває в безпеці".

Юна Кім Чжу Е в небезпеці, як і інші члени сім'ї Кім

Він вказав на кілька випадків, коли члени правлячої сім'ї Кім стратили своїх близьких родичів після приходу до влади.

Лише за два роки після приходу Ина до влади 2011 року він домігся арешту свого дядька і наставника Чан Сон Тхека за звинуваченням у скоєнні "антипартійних, контрреволюційних дій".

Звинувачення охоплювали позашлюбні зв'язки з жінками, наявність "політично вмотивованих амбіцій", ослаблення "керівництва партії над судовими, прокурорськими та органами громадської безпеки" і перешкоджання "економічній діяльності країни". Згодом, у 2013 році, його було розстріляно.

Тим часом старший зведений брат Кім Чен Ина, Кім Чен Нам, впав у немилість і був убитий у 2017 році в аеропорту Куала-Лумпура, коли жінка нанесла йому на шкіру нервово-паралітичну речовину VX.

Санхун Сок, колишній південнокорейський дипломат, упевнений, що в КНДР постійно спостерігається тенденція до того, що внутрішні владні конфлікти, якщо вони виникають, зазвичай "закінчуються рішучою чисткою однієї сторони над іншою".

"Якби розгорнулася боротьба за владу, вона, ймовірно, розгорнулася б навколо контролю над армією, службами безпеки та організаційними і пропагандистськими органами партії, а зовнішні ознаки нестабільності були б зведені до мінімуму", — зазначає Сок.

З моменту заснування КНДР 1948 року її лідерами були представники династії Кім, яка, як вважається, являла собою або абсолютну монархію, або спадкову диктатуру. Сам Кім Чен Ин почав готуватися до посади диктатора тільки за два роки, як він змінив батька на "троні". І це пояснює, чому він так рано почав просувати свою доньку, якій зараз, як вважається, від 13 до 14 років. І якщо вона займе якесь становище і зміцнить свої позиції, то стане реальною загрозою для своєї тітки, яку її батько називав "принцесою Йо-Йонг".

Принцеса Йо-Йонг цілком може вбити племінницю заради влади

Південнокорейське розвідувальне агентство заявило минулого тижня, що його аналітики уважно стежитимуть за тим, чи з'явиться Чжу Е разом зі своїм батьком перед тисячами делегатів на майбутньому з'їзді Трудової партії, оскільки це свідчитиме про його наміри щодо спадкоємності влади.

Уперше вона з'явилася на публіці в листопаді 2022 року на випробуваннях балістичної ракети великої дальності, і відтоді супроводжує свого батька на дедалі більшій кількості заходів, зокрема на випробуваннях зброї, військових парадах і відкриттях заводів.

У вересні минулого року вона поїхала з ним до Пекіна на першу за шість років зустріч Кім Чен Ина з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Кім Чжу Е їздила з батьком до Пекіна на парад

Чутки про її політичне майбутнє посилилися минулого місяця, коли вона разом із батьками відвідала в новорічний день Палац Сонця в Пхеньяні — священний родинний мавзолей, де виставлено забальзамовані тіла її покійних діда і прадіда, лідерів КНДР першого і другого поколінь.

