Битва за трон: в КНДР может разгореться война между сестрой Ким Чен Ына и его дочерью

Эксперты считают, что борьба между сестрой и дочерью Ким Чен Ына за власть в Северной Корее может привести к казни одного из членов семьи. А также к массовым казням их соратников.

На прошлой неделе южнокорейская разведка сообщила парламенту, что, по ее мнению, Ким Чжу Э, юная дочь Ким Чен Ына, близка к тому, чтобы стать будущим лидером страны, поскольку он стремится продлить семейную династию до четвертого поколения. Но этим планам может помешать его амбициозная сестра Ким Е Чжон, которая планирует захватить власть в свои руки в случае смерти или недееспособности диктатора. И уже была очень близко к трону, когда Ким Чен Ын, по слухам, чуть не умер несколько лет назад, пишет Daily Mail.

38-летняя дочь Ким Чен Ира возглавляет отдел пропаганды правящей партии Северной Кореи, пользуется большим уважением в политических и военных кругах и считается самым влиятельным человеком в Северной Корее после своего брата.

Фото: KCNA

Также ходили слухи, что она принимала решения за Ким Чен Ына во время его болезни в 2020 году.

Благодаря многолетнему опыту и накопленному политическому капиталу в Северной Корее, она долгое время считалась фактической преемницей Ким Чен Ына.

Однако, поскольку Чжу Э все чаще появляется на публике, как это делал ее отец в преддверии назначения преемником Ким Чен Ира, появились предположения, что вскоре эта 14-летняя девочка может быть названа наследницей.

Но у Ким Чжу Э, хоть она постоянно и сопровождает отца, нет опыта, необходимого для того, чтобы стать настоящим лидером. А учитывая агрессивные наклонности ее тети, которая в 2013 году обрушилась с личными нападками на президента США Джо Байдена, борьба за власть между двумя леди Ким может быть очень ожесточенной.

Фото: Yonhap

Федор Тертицкий, историк российского и южнокорейского происхождения, читающий лекции в Корейском университете, заявил, что в случае неопределенности линии преемственности – если, например, Ким Чен Ын умрет до того, как официально назначит наследника, последствия будут кровавыми.

"Проигравшая сторона будет подвергнута чистке с крайней жестокостью, что будет означать трудовые лагеря, казни, возможно, даже публичные казни или наказания опальных родственников. Северная Корея — это очень жестокое и очень бесчеловечное место", — рассказал эксперт.

Другие эксперты высказали аналогичные предположения.

Доктор Эдвард Хауэлл, эксперт по Северной Корее , читающий лекции в Оксфордском университете , заявил: "Мы не можем исключить возможность борьбы за власть между тетей и племянницей, не так ли? Ведь для этого есть прецедент. Один из уроков, которые мы извлекли из истории Северной Кореи, заключается в том, что никто, даже если вы связаны с драгоценной династией Ким, не находится в безопасности".

Юная Ким Чжу Э в опасности, как и прочие члены семьи Ким Фото: Yonhap

Он указал на несколько случаев, когда члены правящей семьи Ким казнили своих близких родственников после прихода к власти.

Всего через два года после прихода Ына к власти в 2011 году он добился ареста своего дяди и наставника Чан Сон Тхэка по обвинению в совершении "антипартийных, контрреволюционных действий".

Обвинения включали в себя внебрачные связи с женщинами, наличие "политически мотивированных амбиций", ослабление "руководства партии над судебными, прокурорскими и органами общественной безопасности" и препятствование "экономической деятельности страны". Впоследствии, в 2013 году, он был расстрелян.

Тем временем старший сводный брат Ким Чен Ына, Ким Чен Нам, впал в немилость и был убит в 2017 году в аэропорту Куала-Лумпура, когда женщина нанесла ему на кожу нервно-паралитическое вещество VX.

Санхун Сок, бывший южнокорейский дипломат, уверен, что в КНДР постоянно наблюдается тенденция к тому, что внутренние властные конфликты, если они возникают, как правило, "заканчиваются решительной чисткой одной стороны над другой".

"Если бы развернулась борьба за власть, она, вероятно, развернулась бы вокруг контроля над армией, службами безопасности и организационными и пропагандистскими органами партии, а внешние признаки нестабильности были бы сведены к минимуму", — отмечает Сок.

С момента основания КНДР в 1948 году ее лидерами были представители династии Ким, которая, как считается, представляла собой либо абсолютную монархию, либо наследственную диктатуру. Сам Ким Чен Ын начал готовиться к посту диктатора только за два года, как он сменил отца на "троне". И это объясняет, почему он так рано начал продвигать свою дочь, которой сейчас, как считается от 13 до 14 лет. И если она займет какое-то положение и укрепит свои позиции, то станет реальной угрозой для своей тети, которую ее отец называл "принцессой Йо-Йонг".

Принцесса Йо-Йонг вполне может убить племянницу ради власти Фото: KCNA

Южнокорейское разведывательное агентство заявило на прошлой неделе, что его аналитики будут внимательно следить за тем, появится ли Чжу Э вместе со своим отцом перед тысячами делегатов на предстоящем съезде Трудовой партии, поскольку это будет свидетельствовать о его намерениях относительно преемственности власти.

Впервые она появилась на публике в ноябре 2022 года на испытаниях баллистической ракеты большой дальности и с тех пор сопровождает своего отца на все большем количестве мероприятий, включая испытания оружия, военные парады и открытия заводов.

В сентябре прошлого года она поехала с ним в Пекин на первую за шесть лет встречу Ким Чен Ына с китайским лидером Си Цзиньпином.

Ким Чжу Э ездила с отцом в Пекин на парад Фото: KCNA

Слухи о ее политическом будущем усилились в прошлом месяце, когда она вместе с родителями посетила в новогодний день Дворец Солнца в Пхеньяне — священный семейный мавзолей, где выставлены забальзамированные тела ее покойных деда и прадеда, лидеров КНДР первого и второго поколений.

