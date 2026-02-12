Ким Чен Ын определился со своим преемником: кто станет новым лидером Северной Кореи

Северная Корея, по всей видимости, вступила в стадию назначения дочери лидера Ким Чен Ына, Ким Чжу Э, преемницей главы государства.

Такие данные озвучила главная разведывательная служба Южной Кореи, сообщает Yonhap.

12 февраля на закрытом брифинге парламентского комитета по разведке депутаты Пак Сон Вон и Ли Сон Кын сообщили журналистам, что одной из причин последней оценки стало то, что Чжу Э выражала свое мнение по некоторым вопросам государственной политики.

"Поскольку Ким Чжу Э присутствовала на различных мероприятиях, включая годовщину основания Корейской народной армии и визит в дворец Кумсусан, а также были зафиксированы признаки того, что она высказывала свое мнение по некоторым вопросам государственной политики, разведывательное агентство считает, что она вступила в стадию назначения преемницей", — ответил Ли.

Национальная разведывательная служба также заявила, что будет внимательно следить за тем, посетит ли она ключевой партийный съезд Северной Кореи в конце этого месяца. Если она там появится или получит официальный титул на этом мероприятии, уверенность наблюдателей в том, что ее готовят "на трон", обретет еще один аргумент.

В январе Чжу Э вместе с родителями посетила Кумсусанский дворец Солнца, мавзолей семьи Ким.

О девушке известно очень мало, вплоть до того, что никогда не называлась точная дата ее рождения. Предполагают, что это мог быть 2012 или 2013 год, и сейчас ей от 12 до 14 лет.

Общественность узнала о ней, благодаря баскетболисту Деннису Родману, который дружит с семьей северокорейского лидера и посещал Пхеньян. В сентябре 2013 года он заявил, что "держал Чжу Э на руках", и назвал Ким Чен Ына "хорошим отцом".

Впервые на публике она появилась в ноябре 2022 года. Чжу Э сопровождала своего отца во время запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17".

Напомним, в конце декабря прошлого года Ким Чен Ын c дочкой показали первую атомную субмарину Северной Кореи.

Также сообщалось, что в сентябре 2025-го Чжу Э посетила вместе с отцом военный парад в Пекине. Это был ее первый международный визит.