Кім Чен Ин визначився зі своїм наступником: хто стане новим лідером Північної Кореї

Північна Корея, вочевидь, вступила в стадію призначення дочки лідера Кім Чен Ина, Кім Чжу Е, наступницею глави держави.

Такі дані озвучила головна розвідувальна служба Південної Кореї, повідомляє Yonhap.

12 лютого на закритому брифінгу парламентського комітету з розвідки депутати Пак Сон Вон і Лі Сон Кин повідомили журналістам, що однією з причин останньої оцінки стало те, що Чжу Е висловлювала свою думку з деяких питань державної політики.

"Оскільки Кім Чжу Е була присутня на різних заходах, включно з річницею заснування Корейської народної армії та візитом до палацу Кумсусан, а також було зафіксовано ознаки того, що вона висловлювала свою думку з деяких питань державної політики, розвідувальне агентство вважає, що вона вступила в стадію призначення наступницею", — відповів Лі.

Національна розвідувальна служба також заявила, що буде уважно стежити за тим, чи відвідає вона ключовий партійний з'їзд Північної Кореї наприкінці цього місяця. Якщо вона там з'явиться або отримає офіційний титул на цьому заході, упевненість спостерігачів у тому, що її готують "на трон", отримає ще один аргумент.

У січні Чжу Е разом із батьками відвідала Кумсусанський палац Сонця, мавзолей сім'ї Кім.

Про дівчину відомо дуже мало, аж до того, що ніколи не називалася точна дата її народження. Припускають, що це міг бути 2012 або 2013 рік, і зараз їй від 12 до 14 років.

Громадськість дізналася про неї завдяки баскетболістові Деннісу Родману, який товаришує з сім'єю північнокорейського лідера і відвідував Пхеньян. У вересні 2013 року він заявив, що "тримав Чжу Е на руках", і назвав Кім Чен Ина "хорошим батьком".

Уперше на публіці вона з'явилася в листопаді 2022 року. Чжу Е супроводжувала свого батька під час запуску міжконтинентальної балістичної ракети "Хвасон-17".

Нагадаємо, наприкінці грудня минулого року Кім Чен Ин з донькою показали першу атомну субмарину Північної Кореї.

Також повідомлялося, що у вересні 2025-го Чжу Е відвідала разом із батьком військовий парад у Пекіні. Це був її перший міжнародний візит.