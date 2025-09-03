Показав спадкоємицю: Кім Чен Ин привіз до Пекіна свою дочку (фото)

Поява Кім Чжу Е поруч із батьком на параді в Китаї стала сюрпризом. Оскільки це був перший закордонний візит для 12-річної дівчинки, яку, як багато хто вважає, Кім Чен Ин готує в наступниці.

Кім і його дочка Кім Чжу Е прибули до китайської столиці у вівторок, щоб узяти участь у параді на честь Дня Перемоги, який ознаменує 80-ту річницю капітуляції Японії у Другій світовій війні, повідомляє Daily Mail.

Кім Чен Ин показав Сі Цзіньпіню свою дочку Фото: KCNA

Кім Чжу Е, якій, як вважається, близько 12 років і яка є другою дитиною Кіма, публічно дебютувала в листопаді 2022 року і вважається "найімовірнішою" наступницею свого батька, згідно з повідомленнями Національної розвідувальної служби Південної Кореї (NIS).

Молодша Кім з'явилася позаду свого батька, одягнена в повністю чорний брючний костюм, і посміхалася, коли він вітав людей.

Північнокорейський лідер прибув до Пекіна на своєму бронепоїзді, щоб приєднатися до президента Росії Володимира Путіна і глави Китаю Сі Цзіньпіна на масштабному військовому параді, і три лідери продемонстрували завидну єдність.

Кім Чен Ин привіз до Китаю свою доньку Фото: KCNA

Це був перший візит Кім Чен Ина до Китаю за шість років, і він відбувається на тлі зміцнення альянсу трьох країн у прямому виклику Заходу.

Це також був перший раз, коли Кім Чен Ин взяв участь у великому міжнародному заході з моменту свого приходу до влади 14 років тому.

Поїзд Кім Чен Ина в Китаї

Відомо, що північнокорейський диктатор Кім Чен Ин відвідає виставку, на якій будуть представлені новітні зразки китайської зброї, зокрема гіперзвукові ракети для ураження кораблів. Експерти вважають це попередженням Заходу.

А також він уже зустрівся з Путіним і розмовляв без журналістів. Після російський президент заявив, що північнокорейські військові брали участь у боях у Курській області "за особистою ініціативою Кім Чен Ина". І повідомив, що за останній час відносини між Північною Кореєю і РФ набули "особливого, довірчого, дружнього і союзницького характеру".

Нагадаємо, Фокус писав про те, як пройшов військовий парад у Пекіні. Там показали ядерну ракету, радіус ураження якої охоплює всю Землю.

Трамп відреагував на "потрійний союз" Сі Цзіньпіня, Путіна і Кім Чен Ина іронічним зауваженням про "змову".