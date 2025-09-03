Показав спадкоємицю: Кім Чен Ин привіз до Пекіна свою дочку (фото)
Поява Кім Чжу Е поруч із батьком на параді в Китаї стала сюрпризом. Оскільки це був перший закордонний візит для 12-річної дівчинки, яку, як багато хто вважає, Кім Чен Ин готує в наступниці.
Кім і його дочка Кім Чжу Е прибули до китайської столиці у вівторок, щоб узяти участь у параді на честь Дня Перемоги, який ознаменує 80-ту річницю капітуляції Японії у Другій світовій війні, повідомляє Daily Mail.
Кім Чжу Е, якій, як вважається, близько 12 років і яка є другою дитиною Кіма, публічно дебютувала в листопаді 2022 року і вважається "найімовірнішою" наступницею свого батька, згідно з повідомленнями Національної розвідувальної служби Південної Кореї (NIS).
Молодша Кім з'явилася позаду свого батька, одягнена в повністю чорний брючний костюм, і посміхалася, коли він вітав людей.
Північнокорейський лідер прибув до Пекіна на своєму бронепоїзді, щоб приєднатися до президента Росії Володимира Путіна і глави Китаю Сі Цзіньпіна на масштабному військовому параді, і три лідери продемонстрували завидну єдність.
Це був перший візит Кім Чен Ина до Китаю за шість років, і він відбувається на тлі зміцнення альянсу трьох країн у прямому виклику Заходу.
Це також був перший раз, коли Кім Чен Ин взяв участь у великому міжнародному заході з моменту свого приходу до влади 14 років тому.
Відомо, що північнокорейський диктатор Кім Чен Ин відвідає виставку, на якій будуть представлені новітні зразки китайської зброї, зокрема гіперзвукові ракети для ураження кораблів. Експерти вважають це попередженням Заходу.
А також він уже зустрівся з Путіним і розмовляв без журналістів. Після російський президент заявив, що північнокорейські військові брали участь у боях у Курській області "за особистою ініціативою Кім Чен Ина". І повідомив, що за останній час відносини між Північною Кореєю і РФ набули "особливого, довірчого, дружнього і союзницького характеру".
Нагадаємо, Фокус писав про те, як пройшов військовий парад у Пекіні. Там показали ядерну ракету, радіус ураження якої охоплює всю Землю.
Трамп відреагував на "потрійний союз" Сі Цзіньпіня, Путіна і Кім Чен Ина іронічним зауваженням про "змову".