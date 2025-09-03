Показал наследницу: Ким Чен Ын привез в Пекин свою дочь (фото)

Появление Ким Чжу Э рядом с отцом на параде в Китае стало сюрпризом. Так как это был первый зарубежный визит для 12-летней девочки, которую, как многие считают, Ким Чен Ын готовит в преемницы.

Related video

Ким и его дочь Ким Чжу Э прибыли в китайскую столицу во вторник, чтобы принять участие в параде в честь Дня Победы, который ознаменует 80-ю годовщину капитуляции Японии во Второй мировой войне, сообщает Daily Mail.

Ким Чен Ын показал Си Цзиньпиню свою дочь Фото: KCNA

Ким Чжу Э, которой, как считается, около 12 лет и которая является вторым ребенком Кима, публично дебютировала в ноябре 2022 года и считается "наиболее вероятной" преемницей своего отца, согласно сообщениям Национальной разведывательной службы Южной Кореи (NIS).

Младшая Ким появилась позади своего отца, одетая в полностью черный брючный костюм, и улыбалась, когда он приветствовал людей.

Северокорейский лидер прибыл в Пекин на своем бронепоезде, чтобы присоединиться к президенту России Владимиру Путину и главе Китая Си Цзиньпину на масштабном военном параде, и три лидера продемонстрировали завидное единство.

Ким Чен Ын привез в Китай свою дочь Фото: KCNA

Это был первый визит Ким Чен Ына в Китай за шесть лет, и он проходит на фоне укрепления альянса трех стран в прямом вызове Западу.

Это также был первый раз, когда Ким Чен Ын принял участие в крупном международном мероприятии с момента своего прихода к власти 14 лет назад.

Поезд Ким Чен Ына в Китае

Известно, что северокорейский диктатор Ким Чен Ын посетит выставку, на которой будут представлены новейшие образцы китайского оружия, в том числе гиперзвуковые ракеты для поражения кораблей . Эксперты считают это предупреждением Западу.

А также он уже встретился с Путиным и беседовал без журналистов. После российский президент заявил, что северокорейские военные участвовали в боях в Курской области "по личной инициативе Ким Чен Ына". И сообщил, что за последнее время отношения между Северной Кореей и РФ приняли "особый, доверительный, дружеский и союзнический характер".

Напомним, Фокус писал о том, как прошел военный парад в Пекине. Там показали ядерную ракету, радиус поражения которой охватывает всю Землю.

Трамп отреагировал на "тройственный союз" Си Цзиньпиня, Путина и Ким Чен Ына ироничным замечанием про "заговор".