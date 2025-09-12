Такого никто не ожидал: стало известно, кого Ким Чен Ын может избрать своим преемником

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын все больше привлекает к государственным делам собственную дочь. Вероятно, она может стать его преемницей на посту главы КНДР.

Related video

О дочери Ким Чен Ына пока известно немного, пишет Independent. Предполагают, что ее зовут Ким Чу Е, ее возраст — 12 или 13 лет. Во время недавнего визита Кима в Китай с ним приезжала и его дочь, — и это, очевидно, стало ее первым публичным выездом за границу.

Визит в Пекин подпитал слухи о том, что Ким Чу Е могут готовить на роль нового предводителя КНДР. Издание отмечает, со ссылкой на данные южнокорейской разведки, что Ким Чен Ын мог привезти дочь-подростка в Китай, чтобы помочь ей получить определенный опыт и закрепить статус.

Также отмечают, что даже имя дочери главы КНДР точно не известно: северокорейские государственные СМИ всегда называли ее исключительно "почитаемым" или "любимым" ребенком Ким Чен Ына. Предположение, что ее зовут Чу Е, основывается на рассказе бывшего чемпиона НБА Денниса Родмана, когда он вспоминал, как держал на руках маленькую дочь Ким Чен Ына во время поездки в Пхеньян в 2013 году.

По данным издания, Ким Чен Ын впервые позволил дочери появиться на публике во время испытательного запуска межконтинентальной баллистической ракеты в ноябре 2022 года.

Однако, даже если дочь Кима в конце концов займет руководящий пост, это произойдет не скоро, заключает издание. По данным южнокорейской разведки, у Ким Чен Ына нет серьезных проблем со здоровьем.

Заметим, что во время визита в Китай в начале сентября глава РФ Владимир Путин обсуждал с Си Цзиньпином, как дожить до 150 лет:

Причем в этих разговорах о возможном бессмертии участвовал и глава Северной Кореи Ким Чен Ын. Их разговор происходил во время военного парада, и его удалось записать, когда все трое поднимались к Воротам Тяньаньмэнь в Пекине.