Такого ніхто не очікував: стало відомо, кого Кім Чен Ин може обрати своїм наступником

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин дедалі більше залучає до державних справ власну доньку. Ймовірно, вона може стати його наступницею на посаді очільника КНДР.

Related video

Про доньку Кім Чен Ина наразі відомо небагато, пише Independent. Припускають, що її звати Кім Чу Е, її вік – 12 або 13 років. Під час нещодавнього візиту Кіма до Китаю з ним приїздила і його донька, – і це, вочевидь, стало її першим публічним виїздом за кордон.

Візит до Пекіну підживив чутки про те, що Кім Чу Е можуть готувати на роль нового ватажка КНДР. Видання зауважує, з посилання на дані південнокорейської розвідки, що Кім Чен Ин міг привезти доньку-підлітку до Китаю, щоб допомогти їй отримати певний досвід та закріпити статус.

Також зазначають, що навіть ім’я доньки очільника КНДР достеменно не відомо: північнокорейські державні ЗМІ завжди називали її виключно «шанованою» або «найулюбленішою» дитиною Кім Чен Ина. Припущення, що її звати Чу Е, ґрунтується на розповіді колишнього чемпіона НБА Денніса Родмана , коли він згадував, як тримав на руках маленьку доньку Кім Чен Ина під час поїздки до Пхеньяна у 2013 році.

За даними видання, Кім Чен Ин вперше дозволив доньці з'явитися на публіці під час випробувального запуску міжконтинентальної балістичної ракети в листопаді 2022 року.

Проте, навіть якщо донька Кіма врешті-решт обійме керівну посаду, це станеться не скоро, підсумовує видання. За даними південнокорейської розвідки, Кім Чен Ин не має серйозних проблем зі здоров'ям.

Зауважимо, що під час візиту до Китаю на початку вересня очільник РФ Володимир Путін обговорював із Сі Цзіньпіном, як дожити до 150 років:

Причому у цих розмовах про можливе безсмертя брав участь і очільник Північної Кореї Кім Чен Ин. Їхня розмова відбувалась від час військового параду. ЇЇ вдалося записати, коли всі троє піднімалися до Воріт Тяньаньмень у Пекіні.