Ким Чен Ын не захотел отказываться от ядерного оружия и выдвинул ультиматум Трампу

Лидер Северной Кореи изложил видение потенциального взаимодействия с США при условии сохранения им ядерного оружия. Он требует, чтобы КНДР признали ядерной державой, угрожая "вечной конфронтацией".

Ким Чен Ын, выступая с заключительной речью на партийном съезде, проводимом раз в десять лет, оставил дверь открытой для переговоров с США, одновременно выдвинув ультиматум: признать Северную Корею ядерной державой или скатиться к постоянной конфронтации, сообщает WSJ.

Заявления, опубликованные 26 февраля, стали самым прямым посланием Кима Дональду Трампу со времен его выступления в сентябре прошлого года. Тогда он заявил, что стремление Вашингтона к денуклеаризации — это "бредовая одержимость".

Ким Чен Ын поставил США ультиматум Фото: KCNA

Ким Чен Ын и Дональд Трамп не встречались с 2019 года, и северокорейский лидер проигнорировал предложение возобновить встречи во время визита Трампа в Южную Корею прошлой осенью. Режим Кима не проводил официальных ядерных переговоров с США более шести лет.

Відео дня

Для Вашингтона варианты противодействия ядерным ракетам Пхеньяна, способным поражать цели на территории материковой части США, выходят за рамки двух вариантов, предложенных Кимом. Однако интерес Северной Кореи к обмену ядерного оружия на ослабление экономических санкций значительно ослаб в последние годы, учитывая расширяющиеся и процветающие отношения с соседними Россией и Китаем.

Ким добивается признания США в качестве ядерной державы, поскольку это позволило бы Северной Корее оправдать сохранение своего оружия, а не рассматриваться как государство-изгой за его обладание.

В своей речи Ким Чен Ын заявил, что если ядерная программа его страны будет соблюдаться, он не видит причин для обострения отношений с США, имея в виду "мирное сосуществование". В противном случае, добавил он, это приведет к "вечной конфронтации".

"Мы ко всему готовы, — сказал Ким, — и этот выбор делаем не мы".

Ким Чжу Э теперь отвечает за ядерный арсенал КНДР Фото: KCNA

Продуманная ставка Кима, перекладывающая ответственность на администрацию Трампа, направлена ​​на то, чтобы сделать давнюю цель Вашингтона по денуклеаризации пережитком прошлого.

Пхеньян принял закон, определяющий его ядерный статус, в 2022 году. Трамп заявлял, что "хорошо ладит" с Ким Чен Ыном, а 42-летний диктатор также говорил, что у него остались "хорошие воспоминания" о Трампе, хотя и ясно дал понять, что личных отношений будет недостаточно для возобновления диалога.

Теперь Ким Чен Ын раскритиковал США за их "гегемонистские амбиции" в рамках политики "Америка прежде всего", но при этом они ни разу не упомянул Дональда Трампа по имени.

Администрация Трампа в последние месяцы неоднократно заявляла, что политика США заключается в продолжении денуклеаризации Пхеньяна.

Китай молчаливо отказался от открытого обсуждения этого вопроса, а российские официальные лица заявили, что разоружение Пхеньяна исключено. Пекин и Москва заблокировали введение дополнительных санкций против Пхеньяна, в то время как углубление российско-северокорейского военного сотрудничества помогло режиму Ким Чен Ына заработать деньги и получить знания в области современных вооружений.

Вечером 25 февраля Ким Чен Ын принял небольшой военный парад, на котором присутствовало более 14 000 военнослужащих, но без большого количества вооружений. Также присутствовала его дочь Ким Чжу Э, которую южнокорейская разведка считает его потенциальной преемницей.

Фото: KCNA

Парад в Пхеньяне Фото: KCNA

"Наши вооруженные силы полностью готовы к любым обстоятельствам", — сказал Ким Чен Ын.

Напомним, ранее стало известно, что дочь Ким Чен Ына, которой едва ли исполнилось 13 лет, получила контроль над ракетным управлением КНДР и отвечает за ядерные силы.

А 19 февраля таблоид Daily Mail писал, что в КНДР может разгореться война за власть между сестрой Ким Чен Ына и его дочерью.