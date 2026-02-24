Контролирует ядерные силы: Ким Чен Ын назначил 13-летнюю дочь руководить ракетным управлением, — СМИ

Преемница лидера КНДР Ким Чен Ына, его дочь Ким Чжу Э получила контроль над ракетным управлением страны. Ее точный возраст скрыт, но по данным СМИ, наследнице диктатора сейчас около 13 лет.

О назначении дочери Ким Чен Ына на руководящую должность в Ракетном управлении Корейской Народно-Демократической Республики пишет Newsweek со ссылкой на южнокорейские СМИ и высокопоставленного чиновника правительства Южной Кореи. Накануне, 22 февраля, глава КНДР был переизбран генеральным секретарем правящей Трудовой партии Кореи — эту должность он занимает уже в течение 15 лет.

Журналисты отметили, что дочь-подросток Чжу Э все чаще сопровождает Ким Чен Ына на публичных мероприятиях, в частности на испытаниях ракет. Это подпитало теории о том, что она является фавориткой на наследование должности верховного лидера страны — это стало бы отходом от традиций династии, которая до того отдавала предпочтение наследникам-мужчинам.

Отношения между Сеулом и Пхеньяном в последние годы резко ухудшились из-за расширения Кимом ядерных и баллистических программ и жесткой позиции президента Южной Кореи Юн Сок Ёля.

По данным разведки Южной Кореи, Ким Чен Ын назначил дочь своей преемницей Фото: Yonhap

Источники в разведке сообщили южнокорейским чиновникам, что Чжу Э заняла должность, подобную "директору" ракетного бюро. Это должно подготовить ее к командованию Корейской народной армией. Сообщается, что девушку уже инструктируют генералы, а в некоторых случаях она сама отдает приказы вместо Чжан Чан Га, который возглавляет Ракетное управление с конца 2023 года.

Аналитики отмечают, что картина преемственности в КНДР остается нестабильной и зависит от внутренней динамики власти. В частности повлиять на передачу власти может 37-летняя сестра Ким Чен Ына, Ё Чжон.

Ким Чен Ын выбрал наследницу: что известно

О том, что Ким Чен Ын определился со своим преемником, сообщила 12 февраля главная разведывательная служба Южной Кореи. По ее данным, в стадию назначения преемницей вступила дочь лидера КНДР, Ким Чжу Э.

19 февраля таблоид Daily Mail писал, что в КНДР может разгореться война за власть между сестрой Ким Чен Ына и его дочерью.

В тот же день СМИ рассказывали, что Ким Чен Ын лично руководил ядерной реактивной системой залпового огня на военном параде в Пхеньяне.

В прошлом году в декабре Ким Чен Ын с дочерью показали первую атомную 8700-тонную субмарину Северной Кореи.