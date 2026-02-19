Военный парад в КНДР: Ким Чен Ын лично управлял ядерной РСЗО (видео)

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время парада лично сел за руль новой мобильной ядерной реактивной системы залпового огня. В Пхеньяне показали первые 50 таких установок и заявили об их исключительной мощности.

Ким Чен Ын сел за штурвал РСЗО, способной нести ядерное оружие, на церемонии в столице Пхеньяне и характеризовал это оружие как одно из самых мощных такого типа в мире, сообщает CNN. Северокорейские государственные СМИ регулярно публикуют привлекательные фотографии своего лидера, чтобы укрепить его репутацию внутри страны, а также отправить угрожающие сообщения тем, кто его считает врагами.

Авторитарное однопартийное государство готовится к ключевому партийному съезду в этом месяце. Пхеньян часто демонстрирует новое оружие перед партийными собраниями, ключевыми событиями и годовщинами.

Ким Чен Ын на демонстрации. Фото: KCNA

Демонстрация состоялась на фоне того, что Северная Корея продолжает поддерживать Россию в ее военном вторжении в Украину, поставляя Москве ракеты и военных. Аналитики говорят, что опыт, который северокорейские военные получают в войне против Украины, вместе с возможными техническими знаниями Москвы, могут помочь им усовершенствовать свое оружие и тактику. Также остаются напряженными отношения между Пхеньяном и Сеулом.

На последних кадрах государственных СМИ Северной Кореи видно 50 носителей 600-мм ракетной системы, выстроенных в ряды по семь штук в квадрате. Каждый из четырехосных транспортеров и пусковых установок несет пять ракетных труб.

"Он лично руководил пусковой установкой, чтобы осмотреть вооружение, символизирующее абсолютную власть на месте проведения славного съезда партии", — говорится в отчете государственного информационного агентства Северной Кореи ЦТАК.

Ким сказал, что 600-миллиметровые ракеты — вдвое больше, чем у большинства систем залпового огня — такие же эффективные, как и баллистические ракеты малой дальности. А использование искусственного интеллекта в системах наведения ставит их в отдельный класс.

"Ни одна другая страна не имеет такой системы оружия. Это полностью изменило роль и концепцию артиллерии, принятые в современной войне", — сказал Ким, сообщает государственное Центральное информационное агентство Кореи.

Ракетная система имеет в пределах досягаемости всю Южную Корею и может быть оснащена тактическими ядерными боеголовками. Однако международные наблюдатели считают, что Северная Корея имеет лишь около 50 ядерных боеголовок, а материала достаточно для изготовления еще 30-40.

РСЗО на демонстрации. Фото: KCNA

Кроме систем залпового огня, Пхеньян имеет ряд ядерных средств доставки, от межконтинентальных баллистических ракет, которые могут поразить материковую часть Соединенных Штатов, до оружия малой дальности, которое может быть использовано на Корейском полуострове или для поражения противников в западной части Тихого океана. Ким намекнул, что в ближайшие дни может быть продемонстрировано больше военной техники.

"Девятый съезд нашей партии четко определит план следующего этапа и цель укрепления самостоятельного оборонного потенциала", — сказал Ким, призывая разработчиков оружия и тех, кто собирает боеприпасы, упорнее работать над выполнением стратегического плана партии.

Напомним, что южнокорейская разведка заявила о вероятном начале процесса передачи власти в КНДР. Она достанется дочери Ким Чен Ына — Ким Чжу Е. Одним из оснований для такой оценки стало то, что она уже высказывала позицию по отдельным вопросам государственной политики. Это, по мнению спецслужб, может свидетельствовать о ее постепенном позиционировании в качестве преемницы.

Ранее мы также информировали, что в январе 2026 года Северная Корея существенно уменьшила объемы поставок оружия в Россию. Причины паузы остаются неизвестными. Аналитики предполагают, что на это могли повлиять сложные погодные условия, активизация мирных переговоров между Украиной и РФ или внутриполитическая ситуация в самой Северной Корее.