Військовий парад в КНДР: Кім Чен Ин особисто керував ядерною РСЗВ (відео)

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин під час параду особисто сів за кермо нової мобільної ядерної реактивної системи залпового вогню. У Пхеньяні показали перші 50 таких установок і заявили про їхню виняткову потужність.

Кім Чен Ин сів за штурвал РСЗВ, здатної нести ядерну зброю, на церемонії у столиці Пхеньяні та характеризував цю зброю як одну з найпотужніших такого типу у світі, повідомляє CNN. Північнокорейські державні ЗМІ регулярно публікують привабливі фотографії свого лідера, щоб зміцнити його репутацію всередині країни, а також надіслати погрозливі повідомлення тим, хто його вважає ворогами.

Авторитарна однопартійна держава готується до ключового партійного з'їзду цього місяця. Пхеньян часто демонструє нову зброю перед партійними зборами, ключовими подіями та річницями.

Кім Чен Ин на демонстрації. Фото: KCNA

Демонстрація відбулася на тлі того, що Північна Корея продовжує підтримувати Росію в її військовому вторгненні в Україну, постачаючи Москві ракети та військових. Аналітики кажуть, що досвід, який північнокорейські військові отримують у на війні проти України, разом із можливими технічними знаннями Москви, можуть допомогти їм удосконалити свою зброю та тактику. Також залишаються напруженими відносини між Пхеньяном та Сеулом.

Відео дня

На останніх кадрах державних ЗМІ Північної Кореї видно 50 носіїв 600-мм ракетної системи, вишикуваних у ряди по сім штук у квадраті. Кожен із чотиривісних транспортерів та пускових установок несе п'ять ракетних труб.

"Він особисто керував пусковою установкою, щоб оглянути озброєння, що символізує абсолютну владу на місці проведення славетного з'їзду партії", – йдеться у звіті державного інформаційного агентства Північної Кореї ЦТАК.

Кім сказав, що 600-міліметрові ракети — вдвічі більші, ніж у більшості систем залпового вогню — такі ж ефективні, як і балістичні ракети малої дальності. А використання штучного інтелекту в системах наведення ставить їх в окремий клас.

"Жодна інша країна не має такої системи зброї. Це повністю змінило роль і концепцію артилерії, прийняті в сучасній війні", — сказав Кім, повідомляє державне Центральне інформаційне агентство Кореї.

Ракетна система має в межах досяжності всю Південну Корею та може бути оснащена тактичними ядерними боєголовками. Однак міжнародні спостерігачі вважають, що Північна Корея має лише близько 50 ядерних боєголовок, а матеріалу достатньо для виготовлення ще 30-40.

РСЗО на демонстрації. Фото: KCNA

Окрім систем залпового вогню, Пхеньян має низку ядерних засобів доставки, від міжконтинентальних балістичних ракет, які можуть вразити материкову частину Сполучених Штатів, до зброї малої дальності, яка може бути використана на Корейському півострові або для ураження супротивників у західній частині Тихого океану. Кім натякнув, що найближчими днями може бути продемонстровано більше військової техніки.

"Дев'ятий з'їзд нашої партії чітко визначить план наступного етапу та мету зміцнення самостійного оборонного потенціалу", — сказав Кім, закликаючи розробників зброї та тих, хто збирає боєприпаси, наполегливіше працювати над виконанням стратегічного плану партії.

Нагадаємо, що південнокорейська розвідка заявила про ймовірний початок процесу передачі влади в КНДР. Вона дістанеться доньці Кім Чен Ина – Кім Чжу Е. Однією з підстав для такої оцінки стало те, що вона вже висловлювала позицію щодо окремих питань державної політики. Це, на думку спецслужб, може свідчити про її поступове позиціонування як наступниці.

Раніше ми також інформували, що у січні 2026 року Північна Корея суттєво зменшила обсяги постачання зброї до Росії. Причини паузи залишаються невідомими. Аналітики припускають, що на це могли вплинути складні погодні умови, активізація мирних переговорів між Україною та РФ або внутрішньополітична ситуація в самій Північній Кореї.